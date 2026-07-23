Ajax, Konferans Ligi ikinci eleme turunda FK Vojvodina ile karşılaşıyor. Voetbalzone, teknik direktör Míchel’in iki yeni transferine ilk 11’de yer vermesini bekliyor. Ziggo Sport, Ajax’ın Avrupa’daki deplasman maçını ana kanaldan yayınlayacak ve karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Marc-André ter Stegen henüz gelmediği için, Amsterdam ekibinde kaleyi Maarten Paes koruyor. Lucas Rosa (sağda) ve transfer edilen Caio Henrique (solda) beklerde görev yapıyor. Aaron Bouwman ile geri dönen Daley Blind, stoper ikilisi olarak sahaya çıkıyor.

Orta sahada kontrolü Youri Regeer sağlıyor. Ajax’ta diğer orta saha oyuncuları Davy Klaassen ve Oscar Gloukh’a ise hücum hattıyla bağlantı kurma görevi düşüyor.

Kasper Dolberg kısa süre önce Olympiakos karşısında süre aldı ve Vojvodina maçına ilk 11’de başlıyor. Steven Berghuis sağ kanatta başlarken, sol taraftan tehlike yaratması beklenen isim Mika Godts olacak.

Vojvodina ile rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü için planlandı. Bu maçın arasında Ajax, İngiliz ekibi Burnley ile hazırlık maçı yapacak. Sırp kulübünü elemesi halinde üçüncü eleme turunda Shelbourne FC (İrlanda) veya Nõmme Kalju FC (Estonya) ile karşılaşacak ve ardından muhtemel play-off turu gelecek.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts