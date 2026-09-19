Ajax’ın muhtemel ilk 11’i: Míchel, 5-1 kazanan takımı bozmayacak gibi görünmüyor

Ajax cumartesi günü yeniden sahasında, bu kez Excelsior’a karşı oynayacak. Teknik direktör Míchel’in, tanıdık isimlerden oluşan bir kadroya geri dönmesi bekleniyor. Ajax - Excelsior maçı cumartesi saat 20.00’de başlayacak ve canlı olarak ESPN 2 ekranlarından yayınlanacak.

İspanyol çalıştırıcı, hafta içinde Willem II karşısında alınan 5-1’lik galibiyette Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal ve Kasper Dolberg’i tercih etmişti. Ancak Míchel şimdi yeniden önceki dizilişe dönmeyi tercih ediyor.

Kalede Marc-André ter Stegen olacak. Anton Gaaei, sağ bekte Lucas Rosa’nın yerine geçecek. Excelsior karşısında stoper ikilisi Thilo Kehrer ve Youri Baas olacak. Sol tarafta Caio Henrique, Owen Wijndal’ın yerini alacak.

Davy Klaassen ve Julian Brandt, Amsterdam ekibinin orta sahasındaki yerlerini koruyor. Sofyan Amrabat, ön libero olarak geri dönüyor ve bunun bedelini Jorthy Mokio ödüyor. Son transfer Yves Bissouma ise henüz oynama hakkına sahip değil.

Nijerya kadrosuna çağrılan Tolu Arokodare, hücum hattının en ucunda yeniden sahaya çıkacak. Steven Berghuis sağ kanatta görev yapacak, Oscar Gloukh ise bir kez daha sol kanatta güven tazeliyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.