Ajax, Vriendenloterij Eredivisie’ye cumartesi günü sahasında NEC karşısında devam ediyor. Teknik direktör Míchel’in önemli sakatlık sorunları var ve bu nedenle değişiklik yapmak zorunda. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele TSİ 21.00’de başlayacak ve ESPN 1’den canlı yayınlanacak.

Míchel, sakatlıklar nedeniyle Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis ve Kasper Dolberg’den yararlanamayacak. İspanyol teknik adamın basın toplantısında belirttiği üzere Simon Adingra ve Yves Bissouma cumartesi günü ilk kez forma giyebilir. Aaron Bouwman ise sakatlığını atlattı.

Marc ter Stegen, NEC maçında kalede olacak. Beklerde Lucas Rosa (sağ) ve Owen Wijndal (sol) görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde ise Thilo Kehrer ile Youri Baas yer alacak.

Ajax orta sahasında sürpriz yok. Bu nedenle Jorthy Mokio, Davy Klaassen ve Julian Brandt, Eredivisie’nin yeniden başlamasıyla birlikte ilk 11’de sahaya çıkacak.

Berghuis’in yokluğunda Viktor Tsygankov sağ kanatta bir şans buluyor. Oscar Gloukh sol tarafta görev yapacak, ev sahibi ekipte en uçta ise Tolu Arokodare başlayacak.

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Ajax’ın üst sıralardaki takımlarla arasındaki bağı koparmamak için kazanması gerekiyor. Ayrıca perşembe günü Konferans Ligi’nde Hajduk Split ile oynanacak karşılaşma öncesinde iyi bir prova da isteniyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.