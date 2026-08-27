Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off’larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, bir hafta önce İsviçre’de 2-4 kazanılan maçtaki ilk 11’in aynı olacağını öngörüyor. Amsterdam’daki karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak ve Ziggo Sport tarafından yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA’da kaleyi koruyacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax’ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak. Daley Blind, henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Youri Regeer’in, Ajax orta sahasında kontrolü sağlaması bekleniyor. Davy Klaassen ve kısa süre önce kadroya katılan Julian Brandt ise hücum hattıyla bağlantıyı kurmaktan sorumlu olacak.

Ajax’tan ayrılmasına izin verilmesi beklenen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta başlayacak. Oscar Gloukh sol kanatta görev yapacak, Marcos Leonardo ise ev sahibi ekipte yine en uçta forma giyecek. Böylece Kasper Dolberg bir kez daha yedek kulübesinde yer alacak.

Ajax, geçen hafta İsviçre deplasmanında 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel’in ekibi için artık çok yakın, ancak Sion hafife alınmamalı.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.