Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Amrabat ve Brandt'ın yerini kim alacak?

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde FC Midtjylland deplasmanına çok sayıda eksikle çıkacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, güçlü bir ilk 11 oluşturmak için seçeneklerini değerlendirmek zorunda. Danimarka'daki Avrupa kupası maçı saat 18.45'te başlayacak ve canlı olarak Ziggo Sport Select'te izlenebilecek.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov ve Anton Gaaei'nin perşembe günü Ajax'ta forma giyemeyeceği çarşamba günü netleşti. Simon Adingra, Kasper Dolberg ve Yves Bissouma da oynayamayacak. Steven Berghuis ve Daley Blind yeniden forma giyebilecek durumda ancak Berghuis'in ilk 11'de başlaması için henüz erken.

MCH Arena'da kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. Beklerde sağda Lucas Rosa, solda Owen Wijndal görev yapacak. Midtjylland karşısında Ajax savunmasının merkezinde Aaron Bouwman ve Youri Baas yer alacak.

Çok sayıdaki eksik, Míchel'i orta sahada zorlu bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. İspanyol teknik direktör, Daley Blind'ı 6 numara pozisyonu için ciddi bir seçenek olarak değerlendirdiğini belirtti. Kaptan Davy Klaassen ve Jorthy Mokio'nun ise ilk 11'deki yerleri kesin gibi görünüyor.

Míchel'in sık sık sol kanatta görevlendirdiği Oscar Gloukh, sağ kanattaki eksikleri gidermek zorunda kalacak. Berghuis ilk 11'de başlayacak kadar hazır değil ancak yedek kulübesinde olacak. Amsterdam ekibinin en ilerideki hücum oyuncusu Tolu Arokodare olacak; Abdellah Ouazane ise sol kanatta görev yapacak.

Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Ajax, AZ karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle perşembe günkü maç öncesinde iyi bir prova yaptı. Midtjylland ise heyecanlı geçen karşılaşmada FC Nordsjælland'ı 2-3 mağlup etti ve Superligaen'de en yakın takipçisi FC Kopenhag'ın iki puan önünde lider durumda.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Blind, Mokio, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.