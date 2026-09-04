Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'deki ilk büyük maçta cumartesi günü PSV ile karşılaşacak. Voetbalzone'nin öngörüsüne göre teknik direktör Míchel'in fazla sürprizi yok. Ajax - PSV maçı saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Johan Cruijff ArenA'da kalede Marc-André ter Stegen olacak. Sağ bekte bu kez Lucas Rosa tercih edilirken, sol kanatta Caio Henrique görev yapacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas bir kez daha Ajax savunmasının göbeğini oluşturacak. Bu hafta transfer edilen Thilo Kehrer ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Amrabat direkt ilk 11'de

Geçen hafta tanıtılan Sofyan Amrabat'ın PSV karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son haftalarda Ajax orta sahasına kontrol ve denge getiren Jorthy Mokio ise bu kez geri planda kalacak. Davy Klaassen tecrübesi ve koşu gücüyle, Julian Brandt ise hücum yönündeki yaratıcılığıyla katkı verecek.

Míchel, hücum hattında da alışılmış isimlerden vazgeçmiyor; Steven Berghuis sağ kanatta görev yapacak. Abdellah Ouazane sol kanatta başlayacak, 1,97 boyundaki Tolu Arokodare ise PSV karşısında en uçta santrfor ve bağlantı noktası olarak görev alacak.

İspanyol teknik adamın hücumda ayrıca Oscar Gloukh, Simon Adingra ve Telstar maçında forma giyemeyen Viktor Tsygankov gibi seçenekleri de bulunuyor. Rayane Bounida ise sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Ajax, Telstar karşısında aldığı 0-4'lük galibiyetle özgüven depoladı. Bu sonucun ardından Amsterdam ekibi, FC Utrecht'i ezip 1-6 kazanan ve ikinci sırada yer alan PSV'nin üç puan gerisinde, dördüncü sırada bulunuyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.