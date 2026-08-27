Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off'larında bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, bir hafta önce İsviçre'de 2-4 kazanılan maçtaki aynı kadroyu bekliyor. Amsterdam'daki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve Ziggo Sport tarafından yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA'da kalede olacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax'ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının göbeğini oluşturacak. Daley Blind henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Youri Regeer, Ajax orta sahasında kontrolü sağlaması gereken isim olacak. Davy Klaassen ve kısa süre önce transfer edilen Julian Brandt ise hücum hattıyla bağlantıyı kurmaktan sorumlu olacak.

Ajax'tan ayrılmasına izin verilebileceği görünen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta başlayacak. Oscar Gloukh sol kanatta görev yapacak, Marcos Leonardo ise ev sahibi ekipte yine en uçta forma giyecek. Bu da Kasper Dolberg'in bir kez daha yedek başlayacağı anlamına geliyor.

Ajax, geçen hafta İsviçre'de 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel'in takımı için artık çok yakın, ancak Sion kesinlikle küçümsenmemeli.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.