Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel, Steven Berghuis’un yerine geçecek ismi belirledi

Ajax, perşembe akşamı İrlanda’da FC Shelbourne ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam ekibi, Konferans Ligi play-off’larına kalmayı umuyor ve 3-1’lik avantajını koruyacak.

İkinci ön eleme turunda FK Vojvodina’yı oldukça rahat eleyen Ajax, geçen perşembe günü de Johan Cruijff ArenA’da Shelbourne’u kolay geçti.

Ajax çok sayıda fırsatı değerlendiremedi ve maçın son bölümünde bir gol yedi. Bu nedenle Shelbourne, play-off’lara kalma adına hâlâ küçük de olsa bir umut taşıyor.

Bunun için İrlanda ekibinin Marc ter Stegen’i en az iki kez geçmesi gerekecek. Alman kaleci, geçen hafta sonu PEC Zwolle karşısında kalede başlamıştı (0-2 galibiyet) ve iyi bir izlenim bıraktı.

Onun önünde Ajax savunmasının, Caio Henrique’nin yerine forma giyecek Owen Wijndal ile birlikte, Youri Baas’a tercih edilen Daley Blind, Aaron Bouwman ve Lucas Rosa’dan oluşması bekleniyor.

Orta sahada Míchel’in tercihi Youri Regeer, Davy Klaassen ve Oscar Gloukh olacak. Bu üçlü, şu ana kadar Konferans Ligi’ndeki her maçta birlikte oynadı.

Hücum hattında ise Ajax’ın İspanyol teknik adamı seçim yapmak zorunda. Steven Berghuis, özel sebepler nedeniyle Dublin’de kafilede yer almıyor. Ayrıca PEC Zwolle maçına tam olarak hazır olmadığı için yedek kulübesinde başlayan Mika Godts’un da büyük ihtimalle dinlendirilmesi bekleniyor.

Bu nedenle Míchel’in, tıpkı PEC Zwolle maçında olduğu gibi, sol kanatta Abdellah Ouazane ile başlaması bekleniyor. Sağ kanatta Maher Carrizo forma giyecek, santrforda ise şimdiye kadar olduğu gibi Kasper Dolberg başlayacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo