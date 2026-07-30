Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında FK Vojvodina ile karşılaşacak. Teknik direktör Míchel’in büyük sürprizler hazırlamadığı görülüyor. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele TSİ 20.00’de başlayacak ve Ziggo Sport ana kanalından canlı yayınlanacak.

Ajax’ta kalede bir kez daha Maarten Paes olacak. Hollanda ekibi geçen hafta Sırbistan deplasmanında 1-4 kazanmıştı. Amsterdam temsilcisinin savunma dörtlüsünü sağdan sola Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind ve Caio Henrique oluşturacak. Owen Wijndal ise kulübeye çekiliyor.

Ajax orta sahasında da büyük sürprizler yok. Youri Regeer’in oyunun kontrolünü sağlaması beklenirken, Davy Klaassen ve Oscar Gloukh’a hücum hattıyla bağlantıyı kurma görevi verilecek.

Steven Berghuis’in (sağda) ve Mika Godts’un (solda) görevi, hücumda kanatlardan tehlike yaratmak olacak. Míchel’in sisteminde en uçta Kasper Dolberg yer alacak. Pazar günü Burnley karşısında süre alan yeni transfer Marcos Leonardo ise oyuna sonradan girme şansı bekleyebilir.

Ajax’ın Vojvodina karşısında tamamen şaşırtılmaması halinde, üçüncü eleme turunda 6 ve 13 Ağustos’ta muhtemelen Shelbourne FC ile iki maçlık bir eşleşme oynanacak. İrlanda temsilcisi, ikinci eleme turu ilk maçında Estonya ekibi Nõmme Kalju FC’yi 5-2 mağlup etmişti.

Muhtemel play-off maçları ise 20 ve 27 Ağustos’ta oynanacak. Ajax bunların hepsini geçerse, lig aşamasının kura çekimi 28 Ağustos’ta yapılacak. Altı rakipli ana turnuva 15 Ekim’de başlayacak.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts.