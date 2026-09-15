Ajax’ın muhtemel 11’i: Míchel her hatta takımında değişikliğe gidiyor

Ajax, salı günü lige yeni yükselen Willem II’yi konuk edecek. Teknik direktör Míchel’in takımında her hatta değişikliğe gideceği öngörülüyor, Voetbalzone böyle tahmin ediyor. Johan Cruijff ArenA’daki mücadele 20.00’de başlayacak ve ESPN 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sağ bekte Lucas Rosa, Anton Gaaei’nin önünde tercih ediliyor. Thilo Kehrer, Fortuna Sittard karşısında ilk 11’de çıktığı ilk maçta güçlü bir performans sergiledi ve savunmanın merkezinde yine Youri Baas’ın yanında görev yapacak. Caio Henrique ise savunmanın solundaki yerini koruyor.

Sofyan Amrabat ile Julian Brandt, Ajax orta sahasında yine maça ilk 11’de başlayacak. Amsterdam ekibinin İspanyol teknik adamı bu kez Davy Klaassen’i tercih ediyor ve böylece Jorthy Mokio yedek kulübesine geçiyor.

Hücum hattında Steven Berghuis sağdan oyunu yönlendirecek, Abdellah Ouazane ise solda görev yapacak. Tolu Arokodare, Tilburg temsilcisine karşı Ajax’ın ilerideki hedef santrforu olacak.

Ajax, Fortuna’yı tam 1-5 mağlup etmeyi başardı ve böylece Willem II karşılaşmasına güvenle çıkıyor. Tilburg ekibi ise deplasmanda diğer lider AZ karşısında 1-1’lik beraberlikle değerli bir puan aldı.

Muhtemel Ajax 11’i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.