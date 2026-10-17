Ajax'ın muhtemel 11'i: Míchel, Groningen'de çok sayıda değişikliğe gidiyor

Ajax, Hajduk Split karşısında aldığı acı 2-1'lik yenilgiden üç gün sonra FC Groningen karşısına çıkacak. Teknik direktör Míchel Sánchez'in ilk 11'de birçok değişiklik yapacağını Voetbalzone tahmin ediyor. Uzak kuzeydeki karşılaşma pazar günü saat 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Ajax'ta kaleyi yine Marc ter Stegen koruyacak. Lucas Rosa sağ beke dönecek, böylece Thilo Kehrer stoper mevkisine geçecek. Kehrer'in savunmanın ortasındaki partneri Youri Baas olacak; Aaron Bouwman ise yedek kulübesine çekilecek. Sol bekte Joffre Torrents'in yerini Owen Wijndal alacak.

Orta sahada Sofyan Amrabat, ön libero mevkisindeki yerini Jorthy Mokio'ya bırakacak. Davy Klaassen ve Julian Brandt, Groningen'de de ilk 11'deki yerlerini koruyacak. Yves Bissouma ise oyuna sonradan dahil olabilir.

Simon Adingra henüz tam olarak maça hazır olmadığı için Viktor Tsygankov yine sağ kanatta başlayacak. İleri uçta Tolu Arokodare oynayacak; sol kanatta ise bu kez Abdellah Ouazane yerine Oscar Gloukh tercih edilecek.

İspanyol teknik direktör, hücum hattında Kasper Dolberg ve Steven Berghuis'ten yararlanamayacak. Santrfor ve kanat oyuncusu, sakatlıkları nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek.

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NEC karşısında yaşanan puan kaybı (1-1) ve Konferans Ligi'ndeki yenilgiyle Ajax için zorlu bir hafta geride kaldı. FC Groningen ise Excelsior karşısında aldığı farklı 1-5'lik galibiyetle moral buldu.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tysgankov, Tolu, Gloukh.