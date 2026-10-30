Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'deki kritik maçta cumartesi günü AZ'yi ağırlayacak. Voetbalzone'un tahminine göre Míchel Sánchez, Amsterdam ekibini güçlü bir kadroyla sahaya çıkaracak. Saat 21.00'de başlayacak mücadele, ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Sparta Rotterdam karşısında maçın bitimine kısa süre kala oyuna giren Daley Blind, AZ maçında da forma giyebilecek ancak tecrübeli oyuncu ilk 11'de başlamayacak. Yeniden formuna kavuşan Steven Berghuis için de aynı durum geçerli. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra ve Oliver Edvardsen ise forma giyemeyecek.

Kalede Marc ter Stegen yer alacak. Lucas Rosa sağ bekte başlayacak. Aaron Bouwman stoperdeki yerine dönerken Youri Baas sol bekten savunmanın merkezine geçecek. Owen Wijndal ise sol bekte görev yapacak.

Ajax'ın orta sahasında sürpriz beklenmiyor. Jorthy Mokio ve Sofyan Amrabat, dengeyi ve kontrolü sağlamaya çalışacak. Julian Brandt ise ev sahibi ekibin orta sahasıyla hücum hattı arasında bağlantı kuracak.

Kaptan Davy Klaassen yine sağ kanatta görevlendirilecek ve Viktor Tsyhankov'un yerini alacak. Míchel'in ekibinin AZ karşısındaki hücum hattını Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane tamamlayacak.

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Ajax, Sparta karşısında güçlükle elde ettiği 2-1'lik galibiyetle moral buldu. AZ ise rövanş peşinde. Geçen hafta kendi sahasında, son bölümde bulduğu gollerle ağır bir darbe vuran FC Twente'ye 2-0 yenildi.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.