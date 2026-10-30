Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'deki önemli maçta cumartesi günü AZ'yi ağırlayacak. Voetbalzone, Míchel Sánchez'in Amsterdam ekibi için güçlü bir kadro seçeceğini öngörüyor. Saat 21.00'de başlayacak dev maçın canlı yayın adresi ESPN 2.

Sparta Rotterdam karşısında bitime kısa süre kala oyuna giren Daley Blind, AZ maçında da forma giyebilecek ancak tecrübeli oyuncu ilk 11'de başlamayacak. Yeniden formuna kavuşan Steven Berghuis için de aynı durum geçerli. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra ve Oliver Edvardsen ise forma giyemeyecek.

Kaleyi Marc ter Stegen koruyacak, Lucas Rosa ise sağ bekte başlayacak. Aaron Bouwman savunmanın merkezine dönerken Youri Baas sol bekten stoper pozisyonuna geçecek. Owen Wijndal sol kanatta maça başlayacak.

Ajax'ın orta sahasında sürpriz yok. Jorthy Mokio ve Sofyan Amrabat dengeyi ve kontrolü sağlamakla görevli olacak. Julian Brandt ise ev sahibi ekibin hücum hattıyla bağlantıyı kuracak.

Kaptan Davy Klaassen yine sağ kanatta görev yapacak; bu tercih Viktor Tsyhankov'un aleyhine olacak. Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane, Míchel'in AZ karşısındaki hücum hattını tamamlayacak.

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Ajax, Sparta karşısında zorlukla aldığı 1-2'lik galibiyetle moral buldu. AZ ise rövanş peşinde. Geçen hafta kendi sahasında, maçın son bölümünde sert bir darbe indiren FC Twente'ye 0-2 mağlup olmuştu.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.