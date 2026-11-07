Ajax, bu pazar FC Twente karşısında üst üste altıncı galibiyetini arayacak. Şimdi asıl soru şu: Julian Brandt, Enschede'deki maça yetişecek mi? Grolsch Veste'de başlama vuruşu saat 14.30'da yapılacak ve maç canlı olarak ESPN 1'de izlenebilecek.

Míchel Sánchez, Twente karşısında beklerde sağda Lucas Rosa'ya, solda Owen Wijndal'a görev vermeye devam edecek. Thilo Kehrer'in yerine Aaron Bouwman oynayacak; diğer stoper ise Dies Janse olacak.

Sofyan Amrabat'ın sakatlığı nedeniyle Youri Baas, Ajax'ta bir kez daha orta sahaya geçecek. Jorthy Mokio ve Julian Brandt, Amsterdam ekibinin orta sahasını tamamlayacak. Brandt, FC Midtjylland maçında forma giymemişti ancak Míchel, Alman oyuncunun kısa sürede geri döneceğini umduğunu belirtmişti.

İspanyol teknik direktör, cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Julian her zaman iyi bir seçenek. Bizim için önemli bir oyuncu. Son kararı, pazar gününü göz önünde bulundurarak oyuncuların nasıl toparlandığına bakıp vereceğiz" dedi.

Kaptan Davy Klaassen, geriye çekilerek oynayan sağ kanat oyuncusu olarak başlayacak; Abdellah Ouazane ise sol kanatta görev yapacak. Sık sık gol atan Tolu Arokodare, Amsterdam ekibinin hücum hattının merkezinde pasların hedefi olacak.

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AZ karşısındaki 1-0'lık galibiyet ve Midtjylland'a karşı alınan 1-6'lık farklı zaferle Ajax için iyi bir hafta geride kaldı. Twente ise Konferans Ligi'nde Pafos'u 3-1 yenerek moral buldu.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.