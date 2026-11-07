Ajax, bu pazar FC Twente karşısında üst üste altıncı galibiyetini almaya çalışacak. Şimdi asıl soru şu: Julian Brandt, Enschede'deki maça yetişecek kadar iyileşecek mi? Grolsch Veste'deki maç saat 14.30'da başlayacak ve canlı olarak ESPN 1'de yayımlanacak.

Míchel Sánchez, Twente karşısında beklerde sağda Lucas Rosa, solda Owen Wijndal ile devam edecek. Thilo Kehrer'in yerine Aaron Bouwman oynayacak; diğer stoper ise Dies Janse olacak.

Sofyan Amrabat'ın sakatlığı nedeniyle Youri Baas, Ajax'ta bir kez daha orta sahada görev yapacak. Amsterdam ekibinin orta sahasını Jorthy Mokio ve Julian Brandt tamamlayacak. Brandt, FC Midtjylland karşısında forma giyememişti ancak Míchel, Alman oyuncunun kısa sürede sahalara döneceğini umduğunu söylemişti.

İspanyol teknik direktör, cuma günü düzenlenen basın toplantısında, "Julian her zaman iyi bir seçenek. Bizim için önemli bir oyuncu. Pazar gününü göz önünde bulundurarak oyuncuların toparlanma durumuna bakacak ve nihai kararımızı vereceğiz" dedi.

Kaptan Davy Klaassen sağ kanatta daha geride oynayacak, Abdellah Ouazane ise sol kanatta görev yapacak. Sık sık gol atan Tolu Arokodare, Amsterdam ekibinin ileri uçtaki hedef oyuncusu olacak.

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AZ karşısındaki 1-0'lık galibiyet ve Midtjylland'ı 1-6 mağlup etmesiyle Ajax için iyi bir hafta geride kaldı. Twente ise Konferans Ligi'nde Pafos'u 3-1 yenerek moral buldu.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Janse, Wijndal; Baas, Mokio, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.