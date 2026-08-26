Ajax, Perşembe akşamı Konferans Ligi play-off turunda bir kez daha FC Sion ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone, bir hafta önce İsviçre’de 2-4 kazanılan maçtaki ilk 11’in aynı kalacağını öngörüyor. Amsterdam’daki karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak ve ESPN 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Marc-André ter Stegen, Johan Cruijff ArenA’da kaleyi koruyacak. Anton Gaaei (sağda) ve Caio Henrique (solda), Ajax’ın bekleri olacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak. Daley Blind ise henüz süre alabilecek kadar hazır değil.

Youri Regeer, Ajax orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Davy Klaassen ve kısa süre önce kadroya katılan Julian Brandt ise hücum hattıyla bağlantıyı kurmaktan sorumlu olacak.

Ajax’tan ayrılmasına izin verilecek gibi görünen Steven Berghuis, Sion karşısında sağ kanatta başlayacak. Oscar Gloukh sol kanatta görev yapacak, Marcos Leonardo ise ev sahibi ekipte yine en uçta forma giyecek. Böylece Kasper Dolberg bir kez daha yedek kulübesinde oturacak.

Ajax, geçen hafta İsviçre’de 2-4 kazandı. Bu nedenle Konferans Ligi lig aşaması, teknik direktör Míchel’in ekibi için artık oldukça yakın, ancak Sion’un hafife alınmaması gerekiyor.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh.