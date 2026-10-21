Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Voetbalzone'un tahminine göre Míchel Sánchez, pazar günü FC Groningen karşısında alınan 2-5'lik galibiyete kıyasla kadroda bazı değişiklikler yapacak. Johan Cruyff Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayımlanacak.

Steven Berghuis ve Daley Blind yeniden antrenmanlara katılsa da Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique ve Oliver Edvardsen de sakatlıklarını atlatma sürecinde.

Perşembe günü kalede Marc ter Stegen olacak. Thilo Kehrer sağ bekteki yerine dönecek. Sol bekte yine Owen Wijndal görev yaparken Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde Youri Baas ve Aaron Bouwman yer alacak.

Ajax'ın orta sahasında savunma dengesini Sofyan Amrabat sağlayacak. Groningen karşısında sağ kanatta geriye gelerek oynayan Davy Klaassen de ilk 11'de başlayacak. Bu bölgede hücuma katkı vermesi beklenen isim ise Julian Brandt.

Hücumun sağında Viktor Tsygankov yerine Oscar Gloukh tercih edilecek, sol kanatta ise Abdellah Ouazane başlayacak. Atalanta karşısında en uçta Marcos Leonardo'nun yerini Tolu Arokodare alacak.

Ajax, Groningen'deki farklı galibiyetle moral buldu. Atalanta ise pazar günü AC Milan karşısında güçlü bir geri dönüş yapsa da San Siro'dan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.