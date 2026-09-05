Ajax, cumartesi günü Vriendenloterij Eredivisie'deki ilk dev maçta PSV ile karşılaşacak. Voetbalzone'nin öngörüsüne göre teknik direktör Míchel'in fazla sürprizi yok. Ajax - PSV maçı saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Johan Cruijff ArenA'da kalede Marc-André ter Stegen yer alacak. Bu kez sağ bekte Lucas Rosa tercih ediliyor, sol kanatta ise Caio Henrique görev yapıyor. Aaron Bouwman ile Youri Baas bir kez daha Ajax savunmasının merkezini oluşturuyor. Bu hafta transfer edilen Thilo Kehrer ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Amrabat doğrudan ilk 11'de

Geçen hafta tanıtılan Sofyan Amrabat'ın PSV karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son haftalarda Ajax orta sahasında kontrolü ve dengeyi Jorthy Mokio sağlıyordu, ancak bu kez geri planda kalıyor. Davy Klaassen tecrübesi ve koşu gücüyle, Julian Brandt ise hücum yönüne yaratıcılık katıyor.

Míchel, hücum hattında da alışılmış isimlerden vazgeçmiyor; Steven Berghuis sağ kanatta görev yapıyor. Abdellah Ouazane sol tarafta başlıyor, 1,97 metre boyundaki Tolu Arokodare ise PSV karşısında en uçta forvet ve bağlantı noktası olarak görev yapıyor.

İspanyol teknik adamın hücumda ayrıca Oscar Gloukh ve Telstar karşısında forma giymeyen Viktor Tsygankov gibi seçenekleri de bulunuyor. Rayane Bounida ile Simon Adringa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ajax, Telstar karşısında aldığı 0-4'lük galibiyetle moral depoladı. Bu sonuçla Amsterdam ekibi, FC Utrecht'i adeta ezip geçen ve 1-6 kazanan ikinci sıradaki PSV'nin üç puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.