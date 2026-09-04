Ajax, cumartesi Vriendenloterij Eredivisie'deki ilk büyük maçta PSV ile karşılaşacak. Voetbalzone'un öngörüsüne göre teknik direktör Míchel'in çok fazla sürprizi yok. Ajax - PSV maçı saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Johan Cruijff ArenA'da kalede Marc-André ter Stegen olacak. Bu kez sağ bekte Lucas Rosa tercih edilirken, sol kanatta Caio Henrique görev yapacak. Aaron Bouwman ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının göbeğini yine birlikte oluşturacak. Bu hafta kadroya katılan Thilo Kehrer ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Amrabat doğrudan ilk 11'de

Geçen hafta tanıtılan Sofyan Amrabat'ın PSV karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Son haftalarda Ajax orta sahasında kontrolü ve dengeyi Jorthy Mokio sağlıyordu, ancak bu kez geri planda kalıyor. Davy Klaassen tecrübesi ve koşu gücüyle, Julian Brandt ise hücuma dönük yaratıcılığıyla öne çıkıyor.

Míchel, hücum hattında da alışıldık isimlerden vazgeçmiyor; Steven Berghuis sağ kanatta görev yapacak. Abdellah Ouazane sol tarafta başlayacak, 1,97 boyundaki Tolu Arokodare ise PSV karşısında en uçta santrfor ve bağlantı noktası olarak görev alacak.

İspanyol teknik adamın hücumda ayrıca Oscar Gloukh ve Telstar maçında forma giyemeyen Viktor Tsygankov gibi seçenekleri de bulunuyor. Rayane Bounida ile Simon Adringa ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Ajax, Telstar'ı 0-4 yenerek özgüven depoladı. Bu sonucun ardından Amsterdam temsilcisi, FC Utrecht'i ezip 1-6 kazanan ikinci sıradaki PSV'nin üç puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.