Tolu Arokodare’nin gelişi, Kasper Dolberg için Ajax’taki sonun habercisi anlamına geliyor. En azından Jan van Halst ve Sam van Royen’in kanaati bu yönde; Ziggo Sport’ta Ajax - FK Vojvodina maçı öncesindeki analizlerinden de bu anlaşılıyor.

Tolu, çarşamba günü resmen tanıtıldı. Ajax, 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu Wolverhampton Wanderers’tan bir sezonluğuna kiraladı ve ayrıca 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da aldı. Beklentiye göre, Marcos Leonardo’nun varlığı nedeniyle Dolberg’in yer açması gerekecek.

Van Halst, “Bu, Dolberg için hikâyenin sonu, yüzde yüz” diyerek söze başladı. Van Royen ise, “Bu iş bitti. Ama şimdi onu kim alacak?” diye sordu. “En azından artık ondan kâr etmeyecekler, çünkü 9 milyona alındı (10 milyon, ed.).”

Van Halst, meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirterek, “Ben de öyle düşünmüyorum” dedi. “Ama sonuçta onun için de durum umutsuz. Geçen yıl da Ajax’a dönüşünü büyük bir başarıya dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini gerçekten pek göstermedi.”

“Elbette teknik açıdan müthiş güzel bir oyuncu ama belli bir yaşa geldiğinde takım içinde senden biraz daha fazlasını bekliyorlar. Bu da onun karakterinde çok fazla yok.”

Dolberg, geçen yaz Anderlecht’ten 10 milyon euroya transfer edilmişti ancak şu ana kadar gerçekten büyük bir etki yaratamadı. Geçen sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.

Ajax’ın kadrosunda şu anda Tolu, Leonardo, Dolberg ve Don-Angelo Konadu olmak üzere dört santrfor bulunuyor. Buna rağmen Dolberg, perşembe günü FK Vojvodina karşısında yine ‘normal şekilde’ ilk 11’de başlayacak.