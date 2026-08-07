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Jeroen van Poppel

Çeviri:

Ajax’ın milyonluk transferi, altı gün içinde ikinci büyük hatasını yaptı

FC Dordrecht - Jong Ajax
FC Dordrecht
Jong Ajax
Jupiler Lig

Joeri Heerkens cuma akşamı bir kez daha pahalıya mal olan bir hata yaptı. Sparta Prag'dan en fazla 3,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Ajax'ın 20 yaşındaki kalecisi, Jong Ajax'ın FC Dordrecht ile oynadığı maçta bariz bir hata yaptı. Heerkens, sadece altı gün önce de FC Volendam karşısında A takımda büyük bir gaf yapmıştı.

Heerkens cuma akşamı, Keuken Kampioen Divisie'de yeni sezonu FC Dordrecht deplasmanında açan Jong Ajax'ta kaleyi devraldı. Genç kaleci böylece yeniden maç ritmi kazanma şansı buldu.

Maç Jong Ajax için harika başladı. Pharell Nash, Amsterdam ekibinin genç takımını henüz beşinci dakikada öne geçirdi.

Ancak Jong Ajax bu üstünlüğün keyfini uzun süre çıkaramadı. İki dakika sonra Martin Vetkal yakın direğe doğru vurdu ve Heerkens, rahatlıkla çıkarabileceği bu şutta tamamen hatalı bir değerlendirme yaptı.

Top, Ajax kalecisine çarparak ağlara gitti ve FC Dordrecht kısa sürede skora denge getirdi. Bu da, hataların üst üste geldiği bir dönemde Heerkens için bir başka acı an anlamına geldi.

Jupiler Lig
RKC Waalwijk crest
RKC Waalwijk
RKC
FC Dordrecht crest
FC Dordrecht
DOR
Jupiler Lig
Jong Ajax crest
Jong Ajax
JOA
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Kaleci geçen pazar da belirgin şekilde hata yapmıştı. A takımın FC Volendam ile oynadığı hazırlık maçında, ilk yarıda kaleyi Paul Reverson koruduktan sonra Heerkens devre arasında oyuna girmişti.

Bitime on dakika kala Heerkens, Youri Baas'ın geri pasında büyük bir hata yaptı. Top sonunda kaleci üzerinden geçerek gol çizgisini aştı ve Ajax kalesini gole kapatmayı başaramadı.

O hata sonuca etki etmedi, çünkü Ajax Volendam'daki maçı 1-3 kazandı. Ancak Heerkens için Dordrecht karşısındaki yeni hata ekstra acı verici oldu; çünkü böylece altı gün içinde ikinci kez belirgin şekilde hata yapmış oldu.



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