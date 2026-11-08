Ajax'ın kiralık oyuncusu, şampiyonluk maçında korkunç bir faul yaptı ve hemen sahayı terk etmek zorunda kaldı

Rosario Central savunmacısı Gaston Ávila, cumartesi akşamı Arjantin Primera Divisiónu'nda kırmızı kart gördü. Ajax'tan kiralık olarak forma giyen oyuncu, rakip Estudiantes de Río Cuarto'nun kalecisine korkunç bir müdahalede bulundu.

Cumartesi akşamı Arjantin liginde sıra dışı sahneler yaşandı. Rosario, Estudiantes'i 2-0 yendiği maçın ardından o an için şampiyon görünüyordu. Bunun üzerine sevinçten çılgına dönen futbolcular ve topluca sahaya akın eden taraftarlar, stadyumda büyük bir kutlama başlattı.

Bu sırada başkaları, Boca Juniors'ın maçındaki son birkaç dakikayı hâlâ gerginlikle takip ediyordu. Nitekim Boca, 96. dakikada, neredeyse maçın son vuruşuyla Enner Valencia aracılığıyla 0-1'lik golü attı.

Böylece şampiyon Rosario değil, Boca oldu. Sahadaki kalabalığın bir kısmı haberi alırken diğerleri hâlâ coşkuyla kutlama yapıyordu. Ortaya oldukça çılgın bir görüntü çıktı.

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Ávila'nın, skor 1-0'ken 72. dakikada kırmızı kart görmesine yol açan müdahalesi, bu sıra dışı finalin gölgesinde kaldı.

Şimdiye kadar doğduğu ülkede etkileyici bir performans sergileyen Ajax'ın kiralık oyuncusu, kanattan yapılan bir ortada iki bacağını havaya kaldırarak doğrudan rakip kaleciye doğru uçtu. Kaleci, Ávila'nın gergin haldeki iki bacağını göğsünde hissetti.