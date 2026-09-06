Ajax'ın kiralık oyuncusu Maher Carrizo, FC Kopenhag formasıyla çıktığı ilk maçta hemen golünü attı

Maher Carrizo, pazar günü FC Kopenhag formasıyla çıktığı ilk maçını bir golle süsledi. Ajax'tan kiralanan oyuncu, Odense BK karşısında bitime on dakika kala oyuna girdi ve penaltıdan skoru 0-5 olarak belirledi.

Carrizo, bu yaz geçici olarak Kopenhag'a transfer oldu. Ajax, Danimarka deviyle yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonuna onay vermedi, çünkü kulüp 20 yaşındaki Arjantinli için hâlâ bir gelecek görüyor.

Carrizo, hafta ortasında maç kadrosunda ilk kez yer aldı ancak kendi sahasındaki Parken Stadı'nda şampiyonluk yarışındaki rakibi FC Nordsjaelland'a karşı oynanan maçta (2-0) sonradan oyuna girme şansı bulamadı.

Pazar günü, başkent ekibi 0-4 öndeyken Carrizo bitime on dakika kala oyuna dahil oldu. Sağ kanat oyuncusu, on dakika sonra bir penaltı kullandı ve hata yapmadan ağları buldu.

Carrizo, geçen kış Vélez Sarsfield'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ajax, oyuncunun transfer haklarının yarısı için 5,5 ila 6 milyon euro ödedi. 2030'un ortasına kadar Johan Cruijff ArenA ile sözleşmesi bulunan sol ayaklı oyuncu, şu ana kadar Ajax formasıyla sekiz maça çıktı.

Kopenhag, yedi maçta topladığı 18 puanla Superliga'nın zirvesinde yer alıyor. Bir maç eksiği bulunan FC Midtjylland ve Nordsjaelland ise sırasıyla 14 ve 13 puanla takipte.



