Tolu Arokodare, perşembe günü Ajax için bir kez daha çok değerli bir performans sergiledi. Nijeryalı oyuncu, FC Midtjylland karşısında alınan 1-6'lık Konferans Ligi galibiyetinde Ajax'ın ilk iki golünü attı. Maçın ardından memnuniyetini dile getirdi.

Tolu, ilk yarıda kornerden yaptığı isabetli kafa vuruşuyla Ajax'ı öne geçirdi. İkinci yarıda ise Abdellah Ouazane'nin pasında sağ ayağıyla vole vurarak skoru 1-2'ye taşıdı. Sonrasında gollerin ardı arkası kesilmedi.

Maçın ardından Ziggo Sport kamerasına konuşan Tolu, "Memnunum. Bütün takım mutlu, Ajaxlılar mutlu. Böyle bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Çok rahat bir galibiyetti", dedi.

Pazar günü FC Twente'ye karşı oynayacakları deplasman maçını kasteden Tolu, "Bu, bir sonraki maça taşıyabileceğimiz büyük bir galibiyet. Bir sonraki maç kolay olmayacak. Bu sonuçtan memnunuz. Bir sonraki maç öncesinde doğru zihniyeti gösterdik", diye konuştu.

"Her zaman gol atmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımdan iyi paslar aldım. Gol atabildiğim, altı gol kaydettiğimiz ve farklı oyuncuların gol ve asist katkısı verdiği için mutluyum. Böyle galibiyetler takım için güzeldir."

Muhabir Noa Vahle, ardından Tolu'ya ilk yarıdaki "komik bir anı" sordu. Forvet, mecburen kenara gitmiş; orada teknik direktör Michel Sánchez ile birbirlerine hararetli el hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışmışlardı.

"Bana savunma oyuncusuyla fazla uğraşmamam ve boş alanlara daha fazla koşu yapmam gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Uzaktan ne söylemek istediğini anlamadım. Bu yüzden yanıma daha iyi açıklamasını istemek için ona gitmem gerekti. O da açıkladı, evet", diyerek sözlerini tamamladı.