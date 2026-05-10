Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'de üçüncü sıra için mücadele ediyor. Bunun için pazar günü Johan Cruijff ArenA'ya konuk olacak FC Utrecht'i yenmesi gerekiyor. Óscar García, ev sahibi takımın kadrosunu açıkladı.

Maarten Paes, Ajax'ta kaleyi koruyor. Savunmada da sürpriz yok. PSV'ye gol atan Anton Gaaei (sağ) ve Lucas Rosa (sol) kanatları kapıyor. Josip Sutalo ve Youri Baas, Utrecht'ten gelen konuklara karşı Ajax savunmasının kalbini oluşturuyor.

Davy Klaassen, 22 Mart'tan bu yana ilk kez sahaya çıkabilir, ancak kendi sahasında ilk 11'de yer almayacak. Youri Regeer, Oscar Gloukh ve Jorthy Mokio, Avrupa futbolu için önemli olan bu maçta Ajax'ın üçlü orta sahasını oluşturuyor. Ko Itakura yedek kulübesinde yer alıyor.

Kasper Dolberg geçen hafta PSV karşısında güçlü bir izlenim bıraktı ve bu nedenle İspanyol teknik direktörün güvenini bir kez daha kazandı. Wout Weghorst tamamen formuna kavuştu, ancak sahada süre alabilmek için biraz sabırlı olması gerekiyor. Steven Berghuis sağ kanattan tehlike yaratacak, Mika Godts ise bir kez daha sol kanadı görecek.

Ajax kadrosu: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Regeer, Gloukh, Mokio; Berghuis, Dolberg, Godts

FC Utrecht kadrosu: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Zechiël, De Wit, Engwanda; Cathline, Haller, Karlsson.