Tolu Arokodare’nin gelişi, Ajax’ta Kasper Dolberg için yolun sonu anlamına geliyor. En azından Jan van Halst ile Sam van Royen’in inancı bu yönde; ikilinin Ajax - FK Vojvodina maçı öncesinde Ziggo Sport’taki analizinden bu sonuç çıkıyor.

Tolu, çarşamba günü resmen tanıtıldı. Ajax, 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyu Wolverhampton Wanderers’tan bir sezonluğuna kiraladı ve ayrıca 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu da aldı. Beklentiye göre, Marcos Leonardo’nun varlığı nedeniyle Dolberg’in yer açması gerekecek.

Van Halst, “Bu, Dolberg için hikâyenin sonu, yüzde yüz” sözleriyle başladı. Van Royen ise “Bu iş bitti. Ama şimdi onu kim alacak?” diye sordu. “En azından artık ondan kâr edemeyecekler, çünkü 9 milyona alındı (editör notu: 10 milyon).”

Van Halst, meslektaşıyla aynı fikirde olduğunu belirterek “Ben de öyle düşünmüyorum” dedi. “Ama sonuçta onun için de durum umutsuz. Geçen yıl da Ajax’a dönüşünü büyük bir başarıya dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini pek göstermedi.”

“Elbette teknik açıdan müthiş güzel bir oyuncu ama belli bir yaşa geldiğinizde takım içinde sizden biraz daha fazlasını bekliyorlar. Bu da onun karakterinde çok fazla yok.”

Dolberg, geçen yaz Anderlecht’ten 10 milyon euro karşılığında transfer edilmişti ancak şimdiye kadar büyük bir etki yaratmayı pek başaramadı. Geçen sezon 22 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.

Şu anda Ajax kadrosunda Tolu, Leonardo, Dolberg ve Don-Angelo Konadu ile birlikte dört santrfor bulunuyor. Perşembe günü ise Dolberg, FK Vojvodina karşısında yine ‘normal’ şekilde ilk 11’de başlayacak.