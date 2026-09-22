Ajax’ın ilk 11 oyuncusu diz sakatlığı yaşadı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak

Ajax, salı öğleden sonra resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamayla Kasper Dolberg’in diz sakatlığı nedeniyle Danimarka’nın kampından ayrıldığını duyurdu. Alexander Bah da sakatlandı. Yerine Ajaxlı Anton Gaaei çağrıldı.

Dolberg, geçen hafta yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez Danimarka Milli Takımı’na çağrılmıştı, ancak böylece geri dönüşünü gerçekleştiremeyecek.

Forvet oyuncusu, salı günkü bir antrenman seansı sırasında dizinden sakatlandı. Sakatlığın tam olarak ne kadar ciddi olduğu henüz belli değil. Danimarka Futbol Federasyonu’na göre oyuncu "uzun bir süre sahalardan uzak kalacak".

Dolberg, şu ana kadar Danimarka formasıyla 56 kez oynadı ve milli takım formasını giydiği maçlarda 12 gol attı.

28 yaşındaki forvet, bu sezon yeni teknik direktör Míchel yönetiminde Ajax formasıyla 9 maça çıktı. Üç gol atarken, üç de asist yaptı.

Dolberg’in yanı sıra Abdellah Ouazane (Fas), Viktor Tsygankov (Ukrayna), Jorthy Mokio (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Oscar Gloukh (İsrail), Dies Janse (Jong Oranje), Joffre Torrents (İspanya 20 Yaş Altı), Marc Ter Stegen (Almanya) ve Maarten Paes (Endonezya) de kadroya çağrıldı.