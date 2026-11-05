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Rian Rosendaal
Çeviri:

Ajax'ın ilk 11'i: Youri Baas, FC Midtjylland karşısında orta sahaya geçiyor

FC Midtjylland - Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Konferans Ligi

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde FC Midtjylland deplasmanına çok sayıda eksikle çıkacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, Danimarka'da saat 18.45'te başlayacak maç için güçlü bir ilk 11 oluşturmakta zorlanacak. 

Çarşamba günü Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov ve Anton Gaaei'nin Ajax'ta forma giyemeyeceği netleşti. Simon Adingra, Kasper Dolberg ve Yves Bissouma da görev yapamayacak. 

MCH Arena'da kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. Beklerde sağda Lucas Rosa, solda Owen Wijndal görev alacak. Midtjylland karşısında Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde Thilo Kehrer ve Dies Janse oynayacak.

Çok sayıdaki eksik nedeniyle orta saha, Míchel için çözülmesi gereken bir sorun. Kaptan Davy Klaassen ve Jorthy Mokio'ya bu kez savunmadan orta sahaya kaydırılan Youri Baas eşlik edecek. 

Berghuis daha önce birkaç kez oyuna sonradan girdi ancak sağ kanatta Abdellah Ouazane ilk 11'de başlayacak. Amsterdam ekibinin en ileri uçtaki pas hedefi Tolu Arokodare olacak; Oscar Gloukh ise solda görev yapacak. 

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Ajax, AZ karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle perşembe günü için iyi bir prova yaptı. Midtjylland ise heyecan dolu bir maçta FC Nordsjælland'ı 2-3 mağlup etti ve Superligaen'de en yakın takipçisi FC Kopenhag'ın iki puan önünde liderliğini sürdürüyor.

FC Midtjylland ilk 11'i: Bakker; Kristensen, Diao, Bech, Bak; Wätjen, Castillo, Billing, Johannesen; Etim, Guesung Cho. 

Ajax ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Baas, Mokio; Ouazane, Tolu, Gloukh.

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