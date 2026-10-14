Ajax, Konferans Ligi macerasına perşembe günü Hajduk Split deplasmanında başlayacak. Voetbalzone'nin tahminine göre teknik direktör Míchel Sánchez, hücum hattındaki bir değişiklik dışında büyük ölçüde alışılmış isimlere bağlı kalacak. Avrupa mücadelesi saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayımlanacak.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa ve Yves Bissouma, Ajax'ın kadrosunda yer almıyor. Míchel ise kaleci Aymean El Hani ile orta saha oyuncusu Mohamed Abdalla'yı Split'e götürdü.

Ajax'ın kalesinde Marc ter Stegen yer alacak. Hajduk karşısında beklerde sağda Lucas Rosa'nın, solda ise Owen Wijndal'ın görev yapması bekleniyor. Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini Thilo Kehrer ile Youri Baas oluşturacak.

Orta sahada savunma dengesini Sofyan Amrabat'ın sağlaması, kaptan Davy Klaassen'ın ise tecrübesiyle katkı vermesi bekleniyor. Julian Brandt, orta saha ile Ajax'ın hücum hattı arasında bağlantıyı kuracak.

Sağ kanattan tehlike yaratma görevi Viktor Tsygankov'da olacak. Míchel, sol kanatta bu kez Oscar Gloukh yerine Abdellah Ouazane'yi tercih ediyor. NEC karşısında gol atan Tolu Arokodare, ileride takımın pas hedefi olacak.

Gelecek maçlar HAS Konferans Ligi 12:45 AJX

Ajax, NEC karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından rövanş peşinde. Hajduk ise geçen hafta sonu ezeli rakibi Dinamo Zagreb'i 2-1 yenmesinin ardından Hırvatistan liginde lider durumda.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.