Ajax, Konferans Ligi macerasına perşembe günü Hajduk Split deplasmanında başlıyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, Voetbalzone'nin tahminine göre büyük ölçüde alışılmış isimlere bağlı kalacak ancak hücum hattında bir değişiklik yapacak. Avrupa mücadelesi saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa ve Yves Bissouma, Ajax'ın kadrosunda yer almıyor. Míchel ise kaleci Aymean El Hani ile orta saha oyuncusu Mohamed Abdalla'yı Split'e götürdü.

Ajax'ın kalesini Marc ter Stegen koruyacak. Hajduk karşısında sağ bekte Lucas Rosa'nın, sol bekte ise Owen Wijndal'ın oynaması bekleniyor. Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde Thilo Kehrer ve Youri Baas yer alacak.

Orta sahada savunma dengesini Sofyan Amrabat sağlayacak, kaptan Davy Klaassen ise tecrübesiyle katkı verecek. Julian Brandt, Ajax'ın orta sahası ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak.

Sağ kanattan tehlike yaratma görevi Viktor Tsygankov'da olacak. Míchel, bu kez sol kanatta Oscar Gloukh yerine Abdellah Ouazane'yi tercih ediyor. NEC karşısında gol atan Tolu Arokodare, ileride takımın hücumdaki dayanak noktası olacak.

Gelecek maçlar HAS Konferans Ligi 12:45 AJX

Ajax, NEC karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından rövanş peşinde. Hajduk ise geçen hafta sonu ezeli rakibi Dinamo Zagreb'i 2-1 yenerek Hırvatistan liginde liderliğe yükseldi.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.