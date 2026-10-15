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Rian Rosendaal
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Ajax'ın Hajduk Split karşısındaki muhtemel 11'i: Míchel Sánchez hücum hattında Oscar Gloukh ile Abdellah Ouazane arasında seçim yapıyor

Hajduk Split - Ajax
Hajduk Split
Ajax
Konferans Ligi

Ajax, Konferans Ligi macerasına perşembe günü Hajduk Split deplasmanında başlıyor. Teknik direktör Míchel Sánchez, Voetbalzone'nin tahminine göre büyük ölçüde alışılmış isimlere bağlı kalacak ancak hücum hattında bir değişiklik yapacak. Avrupa mücadelesi saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa ve Yves Bissouma, Ajax'ın kadrosunda yer almıyor. Míchel ise kaleci Aymean El Hani ile orta saha oyuncusu Mohamed Abdalla'yı Split'e götürdü.

Ajax'ın kalesini Marc ter Stegen koruyacak. Hajduk karşısında sağ bekte Lucas Rosa'nın, sol bekte ise Owen Wijndal'ın oynaması bekleniyor. Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde Thilo Kehrer ve Youri Baas yer alacak.

Orta sahada savunma dengesini Sofyan Amrabat sağlayacak, kaptan Davy Klaassen ise tecrübesiyle katkı verecek. Julian Brandt, Ajax'ın orta sahası ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak.

Sağ kanattan tehlike yaratma görevi Viktor Tsygankov'da olacak. Míchel, bu kez sol kanatta Oscar Gloukh yerine Abdellah Ouazane'yi tercih ediyor. NEC karşısında gol atan Tolu Arokodare, ileride takımın hücumdaki dayanak noktası olacak.

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Konferans Ligi

15 Eki 2026

AJX

AJX

Ajax, NEC karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğin ardından rövanş peşinde. Hajduk ise geçen hafta sonu ezeli rakibi Dinamo Zagreb'i 2-1 yenerek Hırvatistan liginde liderliğe yükseldi.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.

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