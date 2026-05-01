"Ajax'ın genç yeteneği Jorthy Mokio, milli takımını değiştirecek ve Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor"

Transfer muhabiri Sacha Tavolieri'nin iddiasına göre, Brüksel doğumlu Jorthy Mokio, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Şu ana kadar 18 yaşındaki Ajax orta saha oyuncusu, Belçika milli takımında bir kez forma giydi.

Belçikalı Tavolieri'ye göre Mokio, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyor.

Bu nedenle genç sol ayaklı oyuncu, bundan sonra Kongo'yu temsil etmeye karar verdi. Kararının kesin olduğu belirtiliyor.

Mokio, Mart 2025'te Belçika milli takımında iki dakika forma giydi. Ardından bu yetenekli oyuncu, çoğunlukla Belçika Genç Milli Takımı adına milli maçlarda oynadı ve U17 Dünya Kupası'nda forma giydi.

Mokio, Belçika'da doğmuş ancak başka bir futbol milliyetini seçen bir sonraki Ajax oyuncusu. Daha önce Rayane Bounida, Fas'a geçiş yapmıştı.

Belçika, üst düzey yetenekleri elinde tutmakta giderek daha fazla zorlanıyor. Mokio ve Bounida'dan önce birçok potansiyel üst düzey oyuncu da aynı yolu izlemişti.

Bilal El Khannouss (Fas), Konstantinos Karetsas (Yunanistan), Chemsdine Talbi (Fas), Ismael Saibari (Fas) ve Noah Sadiki (Kongo), yakın geçmişten birkaç acı örnek.