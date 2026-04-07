Jong Ajax, Paskalya Pazartesi günü Keuken Kampioen Divisie'de ağır bir yenilgiye uğradı ve Vitesse'ye 6-1 gibi büyük bir skorla yenildi. Maçın ardından savunma oyuncusu Aaron Bouwman, ESPN kamerasının karşısına hayal kırıklığıyla çıktı ve acı bir sonuca vardı: Bu performans, A takımda yer almak için yeterli değil.

"Çok vasat oynadım," diye söze başlayan Bouwman, sergilediği oyun hakkında konuşmak için fazla söze gerek duymadı. "Bu konuda çok şey söyleyebilirim, ama kısacası kötüydü."

Ajax'ın genç yeteneği, takımın performansından da memnun değil. “Bu olmamalı ve olmamalı. İlk yarının son üç dakikasında birdenbire iki gol yiyorsun.”

“Sonra ikinci yarıda 3-1'i yapıyorsun, ama hemen ardından yine bir gol yiyorsun. Her şey çok kolay oldu,” diye sonuçlandırdı stoper.

Bouwman, bir aydan fazla bir süre sonra tekrar maçta forma giydi, ancak kötü maç ritminin kötü bir maç için mazeret olamayacağını belirtiyor. “Bu maçın geleceğini önceden biliyorsun, o zaman hazır olman gerekir.”

Kış arasından sonra Bouwman, Josip Sutalo’nun pozisyonunda A takımda birkaç şans yakaladı, ancak şu anda yedek oyuncu rolüyle yetinmek zorunda. Genç savunma oyuncusu umudunu kaybetmiyor, ancak şimdilik durumu karamsar görüyor. “Sonunda şansım yine kendiliğinden gelecek, ama bugün olduğu gibi kendimi gösterirsem, bu yeterli olmaz.”

6-1'lik yenilgiyle Jong Ajax, Keuken Kampioen Divisie'de yirminci sıraya geriledi ve tekrar ligin son sırasına düştü. Jong Ajax, Helmond Sport ve TOP Oss'un (35) üç puan gerisinde.