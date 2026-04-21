Ajax'ın forveti Wout Weghorst, Enschede'den büyük bir iltifat aldı

Jan Streuer, Wout Weghorst'u çok takdir ediyor. Bu sezonun ardından Grolsch Veste'den ayrılacak olan FC Twente'nin teknik direktörü, Ajax'ın forvetini Hollanda spor dünyası için bir örnek olarak görüyor.

Weghorst'un Ajax'taki sözleşmesi sona ermek üzere ve adı FC Twente'ye bedelsiz transfer olacağı yönünde geçiyor. Streuer, bölgesel program De Oosttribune'de "Gelsin ya da gelmesin, her yerde iyi performans gösterdi" dedi.

Streuer, Weghorst'u "özel bir çocuk" olarak tanımlıyor. "Ama o, kazanan zihniyetine sahip bir çocuk. Ve bu tür oyuncular takımda her zaman işe yarar. Kazananlara ihtiyacınız vardır ve Hollanda'da bunlardan çok az var."

Bu yaz görevi tamamen Erik ten Hag'a devredecek olan teknik direktör, Michal Sadílek hakkında da övgü dolu sözler sarf ediyor. Orta saha oyuncusu, 2021 ile 2025 yılları arasında Enschede'de sözleşmeli olarak oynadı ve toplamda 122 kez Tukkers forması giydi.

Streuer, Ramiz Zerrouki'nin de hayranı. Ayrıca ona göre FC Twente'de gerçek kazananlar çok az. "Bence her kulüpte durum böyle," diyor ayrılan direktör ve hemen Bundesliga'yı en iyi örnek olarak gösteriyor.

"Borussia Dortmund veya Eintracht Frankfurt'u ele alalım. Orada 11 oyuncunun altı veya yedisi gerçek kazananlar. Hollanda'da üç tane varsa, zaten memnun olmalısınız. Bu bir zihniyet farkıdır," diyor Streuer.