Marcos Leonardo, Ajax'ın perşembe akşamı Atalanta'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından Amsterdam'daki zorlu başlangıcı hakkında açık yüreklilikle konuştu. Maç sırasında Wim Kieft'in sert eleştirilerine maruz kalan Brezilyalı forvet, Ziggo Sport ekranlarında Sam van Royen'e gol atamamasını, Tolu Arokodare ile forma rekabetini ve Hollanda'ya geldiğindeki fiziksel durumunu anlattı.

Ajax, oyuna sonradan giren Tolu ve Abdellah Ouazane'nin golleriyle Konferans Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ancak Marcos Leonardo için yine hayal kırıklığıyla geçen bir akşam oldu. İlk 11'de başlayan forvet, net bir fırsatı değerlendiremedi ve 66. dakikada oyundan alındı. Brezilyalı oyuncu sözlerine olumlu bir şekilde başladı: "Öncelikle bugünkü galibiyet için Tanrı'ya teşekkür etmek istiyorum."

Marcos Leonardo, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ama neyse ki takım maça dikkatli ve yüksek enerjiyle başladı. Böylece üç puanı alabildik" diye devam etti. 23 yaşındaki Brezilyalı, kendi performansında hâlâ geliştirmesi gereken çok şey olduğunun farkında: "Ben bir santrforum ve her zaman gol atmak isterim ama maalesef buradaki başlangıcım olabilecek en iyi şekilde geçmedi."

Yine de Marcos Leonardo, gol atamadığı için fazla endişelenmiyor. Forvet, "Çok çalışarak işlerin daha iyiye gideceğine ve yeniden gol atacağıma inanıyorum" dedi. "23 yaşındayım ve kariyerimde şimdiden yüzden fazla gol attım. Yani gol atmayı bir anda unutmuş değilim."

Forvet, Ajax'ta sonunda aradığı ritmi bulacağına da güveniyor. "Zamanla her şeyin yoluna gireceğinden, sonunda açılıp Ajax için çok sayıda gol atacağımdan eminim" diye vurguladı. Bu sırada, Atalanta karşısında oyuna sonradan girip gol atan rakibi Tolu'nun formayı giderek daha fazla zorladığını da görüyor.

Marcos Leonardo, forma rekabetine girdiği oyuncu hakkında yalnızca olumlu şeyler söylüyor: "Tolu harika biri. Takıma çok fazla pozitif enerji katıyor ve her gün antrenman tesislerine neşeli ve motive bir şekilde geliyor" dedi. "İkimizin de oynamak ve gol atmak istemesi doğal. Ama bu sağlıklı bir rekabet ve sonuçta Ajax bundan yalnızca daha iyi hâle gelir."

Van Royen, Marcos Leonardo'ya Ajax'a geldiğinde fazla kilolu olduğuna dair haberleri de sordu. Forvet, "Buraya geldiğimde Brezilya'daki tatilimden yeni dönmüştüm ve otuz gün boyunca hiçbir şey yapmamıştım. Ailemle vakit geçirmiş ve tatilimin tadını çıkarmıştım" diye açıkladı.

"Bu yüzden başlangıçta uyum sağlamak, futbolun daha hızlı oynandığı Avrupa'ya yeniden alışmak biraz daha zordu. Fiziksel olarak da en iyi durumumda değildim. Ama en iyi fiziksel formuma giderek yaklaştığımı düşünüyorum ve yakında çok sayıda gol ve asistle takıma yardımcı olmayı umuyorum."