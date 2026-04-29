Ajax'ın eski başarısız transferi, iki yıl sonra 50 milyon euro değerinde: Liverpool ve Manchester United harekete geçmek istiyor

Francisco Conceição, bu sezon Juventus'ta olağanüstü bir gelişim gösteriyor. İki yıl önce Ajax'tan kapı dışarı edilen 23 yaşındaki kanat oyuncusunun değeri, şu anda 50 milyon avroya ulaşmış durumda. Bu haberi La Gazzetta dello Sport duyurdu.

Pembe renkli spor gazetesi, İngiltere'nin büyük kulüplerinin Conceição'ya göz diktiğini yazıyor. Bu kulüpler arasında Liverpool ve Manchester United en ciddi adaylar olsa da, Juventus'un Portekizli oyuncuyu bırakıp bırakmayacağı henüz belirsiz.

Çünkü bu sezon, Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerleyen Luciano Spalletti'nin takımında önemli bir rol oynuyor. Juventus, Conceição'yu geçen yaz FC Porto'dan 32 milyon avroya transfer etmişti ve sadece 50 milyon avronun üzerindeki tekliflerle pazarlık yapmaya hazır olduğu söyleniyor.

Liverpool, Conceição'yu önümüzdeki yaz dokuz sezonun ardından Anfield'dan ayrılacak olan Mohamed Salah'ın yerine son derece uygun bir aday olarak görüyor. Spalletti, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, bu iki oyuncu arasındaki karşılaştırmayı "haklı bulduğunu" belirtti.

"Topu kanatta aldığında ve rakibini aradığında, onu savunmak imkansızdır," dedi İtalyan teknik direktör, öğrencisi hakkında. "Sadece şutları daha iyi olmalı, çünkü Salah bu konuda gerçekten birinci sınıf. Ancak Conceição, bire birde patlayıcılığa sahip, bu da onu neredeyse yakalanamaz kılıyor."

“İnsanların Liverpool’un harika bir kulüp olduğunu söylediğini biliyorum, ama ben zaten mutlu olduğum büyük bir kulüpte oynuyorum,” diye ekledi Conceição geçen ay. “Şu anda sadece sezonun son aşamasına odaklanıyorum ve kulübüme mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyorum. Sadece çok sıkı çalışmaya devam etmeliyim.”

Conceição, Manchester United'ın da öncelikli adayları arasında yer alıyor; zira kulüp, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmak için kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak yüksek transfer bedeli konusunda hâlâ şüpheler var; yine de İtalya'da, yaklaşan Dünya Kupası'nın bu durumu değiştirebileceği düşünülüyor.