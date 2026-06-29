Ajax’ın büyük bir hatayla transfer ettiği oyuncu, Dünya Kupası’nda büyük bir etki yarattı ve aniden Borussia Dortmund’a transfer olabilir

Genellikle oldukça güvenilir olan Sky Sports Germany’ninhaberine göre, Benjamin Tahirovic Borussia Dortmund’un radarına girmiş durumda. Bosnalı oyuncu, Dünya Kupası sırasında Dortmund’u derinden etkilemişti.

Tahirovic, Bosna-Hersek'in grup aşamasındaki ilk iki maçında ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda Bosna-Hersek, Kanada ile 1-1 berabere kalmış, İsviçre'ye ise 4-1 yenilmişti.

Son maçta Bosna-Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek dört puanla bir sonraki tura yükseldi. Tahirovic bu maçta ikinci yarıda oyuna girdi.

Dünya Kupası’nın bir sonraki turunda Balkan ülkesi, ABD ile karşılaşacak. Bu maç Çarşamba gecesi Perşembe sabahına karşı oynanacak.

Tahirovic, bu üç maçta Dortmund'u oldukça etkiledi. Kulüp, menajeriyle bile temasa geçti. Brøndby ile de 10 milyon avroluk bir transfer için görüşmeler sürüyor.

Tahirovic, geçen yıldan beri Brøndby'de forma giyiyor. Danimarkalı kulüp, onu 2023 yazında AS Roma'dan sekiz milyon avroya satın alan Ajax'tan üç milyon avroya transfer etmişti.

31 kez milli forma giyen oyuncu, bu sezon Danimarka kulübünde 31 maça çıktı. Bir gol attı ve bir asist yaptı. Ajax formasıyla ise 39 kez sahaya çıktı.