İtalyan forvet Diego Pugno, Ajax oyuncusu olmaktan mutlu. Ancak Ajax Life’a verdiği röportajdan anlaşıldığı üzere Jordi Cruijff’un kendisini nasıl olup da bulduğunu merak ediyor.

Pugno, geçen yaz Juventus’tan Ajax’a kiralık olarak transfer oldu. Amsterdam ekibi, İtalyan hücum oyuncusu için satın alma opsiyonu da aldı.

20 yaşındaki forvet, yazın Ajax’a transfer olacağını hiç beklemiyordu. “Menajerim de şaşkına döndü. Üst üste iyi maçlar da oynamamıştım. Ajax’ın beni nasıl bulduğu hakkında hiçbir fikrim yok” diyor.

“Yine de Ajax aradığında çok sevindim. Oraya gitmek istediğimden hemen yüzde yüz emin oldum. Eredivisie’yi yakından takip ettiğim söylenemez ama herkes bu kulübü tanır” diye devam ediyor.

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Ajax’ın Erik ten Hag yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıktığı 2018/19 sezonu, Pugno’nun özellikle aklında yer etmiş. “Benim kuşağım o sezonu çok iyi biliyor. Kulübüm Juventus’u da sansasyonel bir şekilde elemişlerdi…”

Pugno, şu ana kadar Jong Ajax formasıyla dokuz maça çıktı. Bu maçlarda beş gol attı ve iki asist yaptı.







