Ajax'ın Atalanta karşısındaki muhtemel 11'i: Hücum hattında iki yeni isim

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde Atalanta ile karşılaşacak. Míchel Sánchez'in, pazar günü FC Groningen karşısında alınan 2-5'lik galibiyete kıyasla birkaç değişiklik yapacağını tahmin eden yayın kuruluşu Voetbalzone. Johan Cruyff Arena'daki mücadele saat 21.00'de başlayacak ve canlı olarak Ziggo Sport Select'te yayınlanacak.

Steven Berghuis ve Daley Blind yeniden antrenmanlara katılıyor ancak Atalanta karşısında forma giyemeyecek. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique ve Oliver Edvardsen de sakatlıklarının ardından iyileşme sürecinde.

Perşembe günü kalede Marc ter Stegen olacak. Thilo Kehrer sağ bekteki yerine dönerken Owen Wijndal yine sol bekte oynayacak. Amsterdam ekibinin savunmasının merkezinde ise Youri Baas ve Aaron Bouwman görev yapacak.

Ajax'ın orta sahasında oyunun kontrolünü Sofyan Amrabat üstlenecek. Groningen karşısında geriye gelerek oynayan sağ açık Davy Klaassen de ilk 11'de başlayacak. Julian Brandt ise bu hatta hücuma hareketlilik katması beklenen isim.

Sağ kanatta Viktor Tsygankov yerine Oscar Gloukh tercih edilirken Abdellah Ouazane sol kanatta başlayacak. Atalanta karşısında en uçta Marcos Leonardo'nun yerini Tolu Arokodare alacak.

Ajax, Groningen'de aldığı farklı galibiyetle moral buldu. Atalanta ise pazar günü AC Milan karşısında güçlü bir geri dönüş yapsa da sonuçta San Siro'dan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.