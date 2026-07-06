Ajax’ın antrenman kampında bir ismin eksikliği oldukça dikkat çekiyor: taraftarlar ne olacağını bilemiyor

Ajax, Garderen’de düzenlenecek kulüp antrenman kampına katılacak isimlerin listesini yayınladı. Listede iki ismin eksikliği oldukça dikkat çekiyor.

Göreve yeni başlayan teknik direktör Míchel, aralarında üç kalecinin de bulunduğu bir kadroyla Gelderland'a gidiyor. Bu isimler Joeri Heerkens, Maarten Paes ve Paul Reverson.

Ayrıca İspanyol teknik direktör, savunma oyuncuları olarak Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Regeer, Youri Baas, Aaron Bouwman ve Dies Janse'yi kadroya dahil etti.

Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Sean Steur, Abdellah Ouazane ve Mohamed Abdalla orta sahayı oluşturuyor.

Maher Carrizo, Mika Godts, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu, Steven Berghuis, Jinaïro Johnson ve Pharell Nash ise gol yükünü üstlenecek.

İki dikkat çekici isim ise kadroda yer almıyor: Kasper Dolberg ve Rayane Bounida. İlk ismin FC Midtjylland’ın ilgisini çektiği biliniyor, ancak Bounida’nın kadroda olmaması dikkat çekici.

X ve Instagram’da kulübün taraftarları, Bounida’nın neden Garderen’e gitmediğini kitlesel olarak sorguluyor. Olası bir sakatlık konusunda pek çok spekülasyon yapılıyor.

Ayrıca, Dünya Kupası’nda forma giyen tüm oyuncular da kadroda yer almıyor. Bu oyuncular daha sonra kadroya katılacak. Ahmetcan Kaplan da kadroda yok. Ajax şu anda Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

Ajax, Cuma günü Garderen’de AEK Larnaca ile karşılaşacak. Ardından kulüp, Amsterdam’da VfL Bochum, Olympiakos ve Burnley ile hazırlık maçları oynayacak.