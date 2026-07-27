Ajax ile Zakaria Ouazane’nin yolları derhal ayrılıyor

Mike Verweij’in aktardığına göre Zakaria Ouazane artık Ajax oyuncusu değil. Hazırlık döneminde şu anda oldukça etkileyici bir performans sergileyen Abdellah Ouazane’nin ağabeyi, FC Twente ve Heracles’in altyapısında görev yapacak.

On dokuz yaşındaki santrfor, Ajax ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Bu sezon Twente’de 21 Yaş Altı takımının parçası olacak.

Zakaria Ouazane, geçen sezon sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de olmak üzere, Keuken Kampioen Divisie’de Jong Ajax formasıyla on üç kez oynadı. Bir gol kaydetti.

İki yaş küçük kardeşi ise Ajax A takımında forma giydi. Abdellah Ouazane, geçen sezon Hollanda Kupası’nda süre almıştı ve teknik direktör Míchel yönetiminde hazırlık döneminin tamamında takımla birlikte çalışıyor.

On yedi yaşındaki orta saha oyuncusu, FK Vojvodina karşısında 1-4 kazanılan maçta bir asist yaptı ve Burnley’ye karşı oynanan hazırlık maçında (2-1) galibiyet golünü attı.