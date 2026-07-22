Pazartesi günü Wolverhampton Wanderers’ın antrenmanında işler tamamen rayından çıktı. Yerel gazete Wolverhampton Express and Star’ın haberine göre, Tolu Arokodare ile ilgili durum o kadar tırmandı ki antrenman iptal edilmek zorunda kaldı. Bu arada transfer muhabiri Matteo Moretto, Ajax’ın bu forvet oyuncusuyla ilgilendiğini bildirdi.

Wolves’un yeni teknik direktörü, kısa süre önce Arokodare’ye artık A takımda yerinin olmadığını bildirdi. Bu haber Nijeryalı oyuncuyu pek memnun etmedi; ancak buna rağmen Compton Park’taki antrenman sahasına geldi. Burada bir çatışma yaşandı ve bunun üzerine Championship kulübü antrenmanı iptal etme kararı aldı. Bir gün sonra, Arokodare’nin tesise tekrar izinsiz girmesini önlemek için güvenlik görevlileri devreye sokuldu.

Wolverhampton, forvetin bu yaz ayrılmasını bekliyor. Express and Star’a göre, 25 yaşındaki forvet antrenman tesisinden resmi olarak uzaklaştırılmadı, ancak kulüpteki kalışının çatışmalı bir vedayla sonuçlanma tehlikesi var.

Geçen sezon Arokodare, 18 yaşındaki takım arkadaşı Mateus Mané ile yaşadığı bir kavga nedeniyle disiplin cezası almıştı. Olay, West Ham United’a karşı 4-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasında meydana gelmişti. Kaynaklara göre, olayda tek saldırgan Arokodare’ydi.

Nijeryalı forvet, 2025 yılında 28 milyon euro karşılığında KRC Genk'ten transfer edilmişti. Wolves'un küme düştüğü hayal kırıklığı yaratan bir sezonda, Premier Lig'de sadece üç gol atabildi.

Görünüşe göre Wolverhampton, bu yaz Arokodare ile yollarını ayırmak istiyor. Kulüp, kısa süre önce Trabzonspor’un onu kiralık olarak transfer etme teklifini kabul etmişti, ancak oyuncu bu transferi reddetti. Ayrıca Matteo Moretto, Ajax’ın Nijeryalı oyuncuya ilgi duyduğunu da dolaylı olarak belirtti. Ajax, bu yazın başlarında Marcos Leonardo’yu yaklaşık 18 milyon avroya kadrosuna katmıştı.







