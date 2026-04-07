Oliver Edvardsen of AFC Ajax, Vitezslav Jaros of AFC Ajax, Youri Baas of AFC Ajax, Wout Weghorst of AFC Ajax, Steven Berghuis of AFC Ajax, Owen Wijndal of AFC Ajax, Lucas Rosa of AFC Ajax, Youri Regeer of AFC Ajax. Jorthy Mokio of AFC Ajax . Betrand Traore of AFC Ajax, Don-Angelo Konadu of AFC Ajax, Aaron Bouwman of AFC Ajax, Goalkeeper Joeri Heerkens of AFC Ajax, Oscar Gloukh of AFC Ajax, Anton Gaaei of AFC Ajax, Davy Klaassen
Ajax için kötü haber: Milyonlarca euroya transfer edilen oyuncu aylarca sahalardan uzak kalacak

Yuri Heerkens ağır bir darbeyle karşı karşıya. Ajax'ın genç takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci, Pazartesi akşamı Vitesse ile oynanan deplasman maçında ayak bileğinden sakatlandı ve bu sezon bir daha sahaya çıkamayacak, Ajax kulübünün internet sitesinde yer alan habere göre.

Kaleci, Arnhem'deki maçın erken dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaklaşık yirmi dakika sonra bir vuruş sırasında sorun yaşandı, ardından Heerkens'in rahatsızlığı belirginleşti ve oyuna devam edemedi.

Bir gün sonra yapılan tıbbi muayene kötü haber getirdi. Ayak bileği sakatlığı o kadar ciddi ki ameliyat gerekli ve bu nedenle sezonu anında sona erdi.

Heerkens, bu sezon Jong Ajax'ın birinci kalecisiydi ve Keuken Kampioen Divisie'de 19 kez kaleyi korudu.

Bu maçlarda 31 gol yedi ve beş kez kalesini gole kapattı. 1.639 dakika sahada kalarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Heerkens, geçen yaz Sparta Prag'dan yaklaşık iki milyon euroya transfer edildiği Ajax'a geçti. Amsterdam'da 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Kaleci, Çekya'da Hradec Králové ve Sparta Prag gibi takımların altyapılarında yetişti.

