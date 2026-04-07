Ajax için kötü haber: Milyonlarca euroya transfer edilen oyuncu aylarca sahalardan uzak kalacak

Yuri Heerkens ağır bir darbeyle karşı karşıya. Ajax'ın genç takımında forma giyen 19 yaşındaki kaleci, Pazartesi akşamı Vitesse ile oynanan deplasman maçında ayak bileğinden sakatlandı ve bu sezon bir daha sahaya çıkamayacak, Ajax kulübünün internet sitesinde yer alan habere göre.

Kaleci, Arnhem'deki maçın erken dakikalarında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaklaşık yirmi dakika sonra bir vuruş sırasında sorun yaşandı, ardından Heerkens'in rahatsızlığı belirginleşti ve oyuna devam edemedi.

Bir gün sonra yapılan tıbbi muayene kötü haber getirdi. Ayak bileği sakatlığı o kadar ciddi ki ameliyat gerekli ve bu nedenle sezonu anında sona erdi.

Heerkens, bu sezon Jong Ajax'ın birinci kalecisiydi ve Keuken Kampioen Divisie'de 19 kez kaleyi korudu.

Bu maçlarda 31 gol yedi ve beş kez kalesini gole kapattı. 1.639 dakika sahada kalarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Heerkens, geçen yaz Sparta Prag'dan yaklaşık iki milyon euroya transfer edildiği Ajax'a geçti. Amsterdam'da 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Kaleci, Çekya'da Hradec Králové ve Sparta Prag gibi takımların altyapılarında yetişti.