Ajax henüz işi bitirmedi: Jordi Cruijff, büyük bir ismi yine de bonservissiz olarak kadroya katmak istiyor

Ajax, Yves Bissouma’yı yine de kadrosuna katmak istiyor; De Telegraaf adına Mike Verweij pazartesi öğleden sonra bunu duyurdu. Orta saha oyuncusu, Tottenham Hotspur’dan ayrılmasının ardından bonservissiz durumda.

Ajax’ın bonservisi elinde olan orta saha oyuncusunu gerçekten kadrosuna katma ihtimalinin ne kadar yüksek olduğu bilinmiyor. Zira Amsterdam ekibinin Malili oyuncu için çok sayıda rakibi var.

Yaz aylarında daha önce bir Afrika medya kuruluşu da Amsterdam ekibinin Bissouma’ya olan ilgisini duyurmuştu, ancak Ajax bu konuda hiçbir zaman somut adım atmadı. Oyuncunun, son tarihin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hâlâ yeni bir kulüp bulamaması üzerine Ajax şimdi yeniden bir girişimde bulunmak istiyor.

Defansif özellikleriyle öne çıkan orta saha oyuncusu, Tottenham Hotspur’dan ayrılmasının ardından bonservissiz durumda. Bissouma, bu takımda 111 maça çıktı. Söz konusu kulüp, onu dört yıl önce Brighton & Hove Albion’dan 30 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Spurs, Ağustos 2024’te Snapchat’te, bir balondan gülme gazı çektiğinin görüldüğü bir video paylaşması nedeniyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Tottenham Hotspur bunun üzerine orta saha oyuncusunu Leicester City maçında cezalandırdı; ardından Bissouma özür diledi ve bunu “ciddi bir muhakeme eksikliği” olarak niteledi.

Ajax, bu yaz Johan Cruijff ArenA’ya çok sayıda oyuncu getirdi. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents ve Julian Brandt bonservissiz olarak kadroya katıldı. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen ve Simon Adingra kiralanırken; Viktor Tsygankov (3 milyon), Ciao Henrique (10 milyon) ve Marcos Leonardo (20 milyon) için bonservis bedeli ödendi.



