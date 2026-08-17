Steven Berghuis, pazar akşamı mixed zone'da yöneltilen bir soruya alınmış bir şekilde tepki verdi. Ajax'ın kanat oyuncusuna teknik direktör Míchel'in rotasyonu soruldu, ancak bu konuda konuşmak istemedi. Berghuis, “Ne tür cevaplar vereceğime kendim karar veririm” diyerek noktayı koydu.

Ajax, pazar günü sahasında sc Heerenveen ile oynadığı maça iyi başladı. Amsterdam ekibi, Bernt Klaverboer'un kendi kalesine attığı gol ve Abdellah Ouazane'nin uzaktan çektiği şut sayesinde yarım saat sonunda 2-0 öne geçti.

Heerenveen'in Jakob Trenskow aracılığıyla maça yeniden ortak olmasına kadar Amsterdam ekibi adına her şey yolunda görünüyordu. Son bölümde Maxence Rivera 2-2'yi ağlara gönderdi ve böylece Ajax puan kaybının eşiğine geldi.

Berghuis'e, “Genel olarak yeni transferlerin sizde 4 ya da 5 hafta antrenman yapması gerekiyor ama bir noktada ilk 11'de başlamaya ya da biraz daha uzun süre oynamaya hazır olmaları gerekmez mi?” sorusu yöneltildi.

Tecrübeli oyuncu buna biraz alaycı bir şekilde, “Bir bakayım. Teknik direktör de birazdan gelir. Bu bana daha çok hocaya sorulacak bir soru gibi geliyor” yanıtını verdi. Ardından kendisine, “Evet ama sen bunu nasıl görüyorsun?” diye karşılık verildi.

Bunun ardından başka bir gazeteci, yeni bir sezonun başında taşların yerine oturmasının Berghuis'in tecrübesine göre ne kadar sürdüğünü sordu. Berghuis de gülerek, “Sen de farklı bir açıdan deneyeyim dedin. İyi eğitim almışsın ha?” cevabını verdi.

Gazeteci bir kez daha, “Ciddi şekilde transfer yapıldı, o çocukları ne zaman göreceğiz? Sen bu tür süreçleri daha önce de yaşadın sonuçta. Bunu on sekiz yaşındaki bir çocuğa sormuyorum” diyerek şansını denedi.

Bunun üzerine Berghuis'in konuşmadan iyice sıkıldığı anlaşıldı: “Evet ve ne tür cevaplar vereceğime kendim karar veririm. 34 yaşındaki bir adam olarak” diyerek sözlerini tamamladı.





@cesarnacopa Após o empate do Ajax em 2 a 2 com o Heerenveen, Steven Berghuis viveu um momento de tensão na zona mista. Questionado insistentemente sobre os reforços e o momento da equipe, o jogador rebateu após o jornalista mencionar sua experiência: “Eu decido que resposta dou, como um jovem de 34 anos”. 🇳🇱 Mais detalhes de Ajax x Heerenveen no meu YouTube em português. #Ajax #Berghuis #Eredivisie #FutebolHolandês ♬ som original - cesarnacopa



