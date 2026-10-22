Ajax, geçen perşembe Hajduk Split karşısında aldığı utanç verici 2-1’lik yenilginin ardından Konferans Ligi lig aşamasında kısa sürede telafi fırsatı bulacak. Atalanta bu hafta Johan Cruijff ArenA’ya konuk olacak. Amsterdam ekibini, çok da uzun olmayan bir süre önce Avrupa’da hüküm süren İtalyan rakibi karşısında neler bekliyor? Voetbalzone bu konuyu, yaklaşan rakibi Prima Bergamo başta olmak üzere çeşitli yayınlar için yakından takip eden gazeteci Fabio Gennari ile konuştu.

Atalanta denince akla hemen efsanevi Gian Piero Gasperini geliyor. AS Roma’nın şu anki teknik direktörü Gasperini (68), 2016 ile 2025 arasında Bergamo’da söz sahibiydi ve mütevazı kulübü Serie A’da ve Avrupa’da zirveye taşıdı. Kadrosunda Marten de Roon’un da bulunduğu Atalanta, kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Avrupa’daki ilk başarı ise Mayıs 2024’te geldi. Dublin’deki Aviva Stadyumu’nda oynanan finalde Bayer Leverkusen’i 0-3 gibi çarpıcı bir skorla mağlup eden Atalanta, Avrupa Ligi’ni kazandı.

Kulüp simgesinin ayrılığı

Avrupa’daki zaferden kısa süre sonra Gasperini, Atalanta’ya veda etmeye karar verdi. Kulüp yönetimi onun yerine Ivan Juric’i seçti ancak bu tercih başarılı olmadı. Daha önce AS Roma ve Southampton tarafından görevden alınan Hırvat teknik direktör, Stadio Atleti Azzurri d’Italia’daki görevinden de birkaç ay sonra uzaklaştırıldı. Atalanta, Serie A’da orta sıralara gerilemişti. Juric ayrıca Olympique Marseille ile oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında yıldız oyuncu Ademola Lookman ile tartışmış, ikilinin arasına girilmesi gerekmişti. Ortaya hoş olmayan görüntüler çıkmıştı. Kısa süre sonra yönetim Juric’in görevine son verdi.

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Atalanta hızlı davranarak teknik sorumluluğu nispeten genç Raffaele Palladino’ya verdi. İtalyan teknik direktör, La Dea’yı Serie A’da altıncı sıraya taşıdı ve Konferans Ligi biletini aldı. Coppa Italia’da yarı final son durak oldu. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ise Bayern Münih, iki maçta alınan 1-6 ve 4-1’lik sonuçlarla Atalanta’ya üstünlük kurdu. Atalanta, sahasındaki maçta yoğun baskı uygulayıp büyük riskler aldı ve bunun bedelini ödedi. Yine de Palladino hücum anlayışından pişman değildi. "Maçı yeniden oynamamız gerekseydi yine tamamen aynı şekilde oynardım. Bu oyun anlayışı sayesinde Coppa Italia’da yarı finaldeyiz ve ligde de iyi gidiyoruz."

Gelecek maçlar AJX Konferans Ligi 15:00 ATA

Palladino’nun Bergamo’da ikinci bir sezon geçirmesi mümkün olmadı. Atalanta geçen yaz tercihini Lazio, Juventus, Chelsea ve Napoli gibi kulüplerde deneyim kazanan tecrübeli Maurizio Sarri’den (67) yana kullandı. Pazar günü AC Milan deplasmanında 3-2 kaybedildi ancak Gennari’ye göre bu sonuç bütün hikâyeyi anlatmıyor. "Atalanta şu anda iyi formda. Bazı önemli oyuncuların yokluğuna rağmen son üç maçtaki performansı etkileyiciydi. Dokuz gol attılar, bir şutları direkten döndü ve toplamda rahatlıkla on iki ya da on üç gol atabilecekleri kadar çok pozisyon yarattılar. Savunmada hâlâ düzeltilmesi gereken bazı noktalar var ama doğru yoldalar. Yine de bu biraz zaman alacak" diyor Atalanta’yı yakından takip eden gazeteci.

PSV geçmişi

Atalanta gol potansiyeli yüksek bir takım. Gollere katkı sağlayan isimlerden biri de Hollanda’da oldukça iyi tanınan Gianluca Scamacca. 27 yaşındaki 1,95 metre boyundaki forvet, profesyonel futboldaki ilk adımlarını yıllar önce PSV’de attı. Serie A ve Premier League’de çeşitli kulüplerde oynayıp PEC Zwolle’de kısa bir kiralık dönem geçirdikten sonra, Manchester United’a satılan Rasmus Højlund’un halefi olması için 2023’te Bergamo’ya geldi. Gennari, eski PSV oyuncusundan etkilendiğini söylüyor. "Scamacca kısa süre önce İtalya Millî Takımı adına Uluslar Ligi’nde gol attı, ardından Konferans Ligi’nde Pafos karşısında da fileleri buldu. Çok daha fazla gol atabilirdi. Performansı her zaman istikrarlı olmasa da Scamacca zaman içinde gelişen, çok daha olgunlaşan ve takım için çok önemli hâle gelen bir oyuncu. Formda olduğunda maçın sonucunu belirleyebiliyor."

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Scamacca geçen perşembe, Kıbrıs temsilcisi Pafos karşısında ilk yarının bitimine kısa süre kala gol attı. Atalanta rakibini sahasında 3-1 mağlup etti. Böylece Konferans Ligi’ne güçlü bir başlangıç yaptı. San Siro’daki yenilginin ardından Serie A’da ise şimdilik orta sıralarda. Ancak sezon daha uzun ve Gennari de bunun farkında. "Avrupa kupalarına katılmak ve Konferans Ligi’nde mümkün olduğunca ileri gitmek. Şu anda Atalanta taraftarlarının aklındaki bu sezon için iki hedef bunlar. Kulübün bu yılki başlıca amacı, yeni teknik projenin iyi bir başlangıç yapmasını sağlamak. Sonuçlar da ardından kendiliğinden gelecektir." Dolayısıyla Atalanta yönetimi yalnızca kısa vadeli sonuçlara bakmıyor.

İtalyan futbolunda büyük deneyime sahip Sarri’nin görevi, çalkantılı bir dönemin ardından Atalanta’yı sportif açıdan daha sakin bir döneme taşımak. Ancak Bergamo ve çevresine Gasperini yönetimindeki yoğun yılları unutturmak son derece zor. Ajax’ın yaklaşan rakibinin bugünkü durumu gündeme geldiğinde Gennari, "Hayat devam ediyor" diye iç geçiriyor. "Atalanta yönetimi kendisine kazançlı bir sözleşme teklif etmesine rağmen Gasperini ayrılmayı seçti. Bergamo’da bu yıl yeniden sıfırdan başlandı ve bunun için zaman gerekecek. Ama güven var." İtalyan futbol uzmanı, Serie A’da şu anda onuncu sırada bulunan takımın geleceğine güvenle bakıyor.

Atalanta için şimdilik tek gündem, gelecek perşembe Hollanda’da oynanacak maç. İki kulüp arasında köklü bir rekabet geçmişi yok. Ajax ile Atalanta, Avrupa sahnesinde yalnızca 2020/21 sezonunda karşılaştı. Amsterdam ekibi, ilk yarıda kısa sürede 0-2 öne geçtiği Bergamo deplasmanından bir puanla ayrıldı (2-2). Johan Cruijff ArenA’daki maçta ise 0-1 mağlup oldu. Altı yıl sonra rövanşı alma fırsatı var. Gennari, Sarri’nin oyuncularına ilişkin şunları söylüyor: "Atalanta’da Ajax korkusu yok ama saygı var. Bu saygı her zaman var. Konferans Ligi lig aşamasında, Şampiyonlar Ligi’ndeki sekiz maç yerine altı maç oynanıyor. Bu nedenle her puan kaybı sıralamada pahalıya mal olabilir."

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Ajax korkulan bir rakip değil

Ajax, pazar günü FC Groningen’i 2-5 yenerek Atalanta’nın Amsterdam’a gelişi öncesinde iyi bir prova yaptı. Sarri’nin takımı ise son yarım saatte iki golle güçlü bir geri dönüş sergilese de AC Milan’a yenildi. Buna rağmen Gennari, Míchel Sánchez’in takımının kuzeyde attığı beş gole fazla anlam yüklemiyor. "Ajax burada hâlâ büyük bir isim. Ancak mevcut duruma bakıldığında bu, kulüp tarihinin en iyi dönemi gibi görünmüyor." Atalanta’yı yakından takip eden gazeteci, perşembe günü saat 21.00’de Konferans Ligi’ndeki ikinci maçına çıkacak İtalyan ekibinin şansı olduğunu düşünüyor.