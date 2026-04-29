Ajax hâlâ bekleme odasında: Ipswich Town, nefes kesici bir yükselme mücadelesinde ilk yükselme fırsatını kaçırdı

Salı akşamı İngiltere'nin ikinci liginde gerçek bir derbi maçı vardı. İki yükselme adayı olan Southampton ve Ipswich Town, St. Mary's Stadyumu'nda karşı karşıya geldi ve 2-2'lik skorla gerçek bir şölen yaşattı. Böylece İngiltere'de heyecan hiç azalmıyor. İkinci doğrudan yükselme biletini kim alacak?

Şu anda Championship'te ikinci sırada yer alan Ipswich, galibiyetle Premier League'e resmi olarak yükselebilirdi. Bu durumda, sadece gol farkı önemli ölçüde daha düşük olan Millwall tarafından geçilebilirdi.

Bu, Ajax için de iyi bir senaryo olurdu. Zira Ipswich'in yükselmesi durumunda, Chuba Akpom'un kiralanması kesin bir transfere dönüşecekti. İngiliz kulübü, Amsterdam ekibine 9 milyon avrodan fazla bir ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

Ancak deplasman takımı kazanamadı. Uzun süre The Saints'in galibiyete uzanacağı bile görünüyordu. 1-1'lik skorla devam eden maçta, eski Feyenoordlu Cyle Larin 80. dakikada Southampton adına bir gol daha kaydetti: 2-1. Böylece sezonun sekizinci golünü attı.

Bu golle Kanadalı oyuncu, Southampton'ı doğrudan yükselme yarışında tutacak gibi görünüyordu. Ancak, Akpom'un maçın son dakikalarında oyuna girdiği Ipswich, işleri karıştırdı. Maçın son dakikalarında Jack Clarke, skoru 2-2'ye getiren golü attı. Bu golle Southampton'ın doğrudan yükselme şansı artık tamamen tükendi.

Ancak bu beraberlik, Championship'te heyecanı doruk noktasına çıkardı. Ipswich şu anda 81 puanda, Millwall 80 puanda ve Middlesbrough 79 puanda. Önümüzdeki hafta sonu son maç haftası oynanacak.

Ipswich, 14. sıradaki Queens Park Rangers ile, Millwall, Oxford United ile ve Middlesbrough, 6. sıradaki zorlu rakip Wrexham ile karşılaşacak. İkinci sıradaki takım Premier League'e doğrudan yükselirken, üçüncü ile altıncı sıradaki takımlar play-off'lara katılacak.

Daha önce Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Coventry City, Premier Lig'de kalmayı garantilemişti. Takımı, büyük bir farkla şampiyon oldu.