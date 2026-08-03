Jordi Cruijff bu yaz Ajax’a birden fazla transfer hedefi kazandırmayı umuyor, ancak Bart van Rooij bunlardan biri değil. Mike Verweij, De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde FC Twente’nin sağ bek oyuncusunun “kesinlikle bir seçenek olmadığını” söylüyor.

ESPN, geçen hafta Ajax’ın Van Rooij’in menajerlik ekibiyle ilk görüşmeleri yaptığını bildirmişti. Ardından bu haber John van den Brom ve Daan Rots tarafından sert şekilde yalanlandı.

Rots, basın toplantısında, “Bu doğru değil. Van Rooij’in Ajax’la görüştüğünü okudum ama böyle bir şey olmadı” dedi. “O benim sağ taraftaki partnerim, böyle şeyleri bilmem gerekir. Kendisi bunun doğru olmadığını söyledi. Bildiğim kadarıyla menajeri de Ajax’la görüşmedi.”

Verweij, Kick-off programında bu haberlerin tam olarak nasıl ortaya çıktığını anlattı. “Jordi Cruijff ve yanında getirdiği scout’u Joël Lara, gerçekten tüm Avrupa’yı analiz etmiş durumda. Tüm oyuncuların sözleşme durumları, sınırlı transfer bedelleri de dahil olmak üzere, laptoplarında yer alıyor.”

Verweij, Van Rooij hakkındaki söylentilere atıfta bulunarak, “Bir ismin bazen ortaya çıkmasının nedeni de bu” dedi. “Bart van Rooij’in menajeri aranıyor: ‘Hey, sözleşme durumu nasıl?’”

“Ardından bundan koca bir hikâye çıkarılıyor. Ama o, Ajax için kesinlikle bir seçenek değil” diyen Verweij, söylentilere son noktayı koydu. Kulübü yakından takip eden muhabire göre Cruijff ve Lara’nın elindeki bu devasa veri listesinin, Julian Brandt’ın kadroya katılabilmesinin nedeni de bu.

“1 Nisan’dan itibaren Brandt’la görüşmeye başladılar ve o da Ajax projesine giderek daha fazla inanmaya başladı. Bu gerçekten askeri bir operasyondu ama iyi bir hikâyeyle büyük kulüpleri de geride bırakabileceğinizi böylece görüyorsunuz. Çünkü son anda Brandt’a gelen kulüpler de var ama o zaman da şöyle diyor: ‘Biraz daha erken gelemezdiniz?’.”