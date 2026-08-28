Ajax, Godts’un yerine 36 kez milli olmuş oyuncuyu görüyor ve 12 milyon euro teklif ediyor

Ajax, Brian Rodriguez’in transferi için América’ya 12 milyon euroluk teklif sundu; haberi Meksikalı gazeteci César Luis Merlo duyurdu. Bu bilgi, De Telegraaf’tan Mike Verweij tarafından da doğrulandı.

Verweij, Kick-off’ta “Onun maliyeti 10 milyon euronun üzerinde olacak ve onu kadroya katmak kolay olmayacak. Ajax’ın Mika Godts’un yeri için listesinde hâlâ 4 ya da 5 oyuncu var. O, bu listenin üst sıralarında yer alıyor” dedi.

Güney Amerikalı gazeteciye göre teklif şu anda kulüp tarafından değerlendiriliyor. Söz konusu rakamın, bonuslar dahil 12 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Brian Rodriguez, Uruguaylı 26 yaşında bir sol kanat oyuncusu. 2022’den bu yana Meksika’da América forması giyiyor. Kulüp onu o dönemde LAFC’den 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Rodriguez, Meksika kulübü adına toplam 152 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 42 gol attı ve 28 asist yaptı.

Uruguay Milli Takımı formasıyla ise bugüne kadar 36 kez oynadı. Güney Amerika ülkesinin formasıyla 4 gol kaydetti. Ayrıca 2026 Dünya Kupası’na da gitti. Üç kez sonradan oyuna dahil oldu, ancak gol atamadı.

Instagram’da son paylaşımının altına América’daki takım arkadaşlarından çok sayıda yorum geliyor. Ondan lütfen kulüpte kalmasını istiyorlar. Isias Violante ise hatta “Seni şimdiden özlüyorum” yorumunu yaptı.