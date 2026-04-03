Ajax, Future Cup için dünyaca ünlü bir futbolcunun oğlunu Hollanda'ya getiriyor

İspanyol milli futbolcu Santi Cazorla’nın 16 yaşındaki oğlu Enzo Cazorla, Ajax tarafından Olympia Future Cup’a davet edildi. “Future United” takımında, Amsterdam ekibinin U17 takımıyla karşılaşacak.

Future United, FC Volendam, Como 1907, Club León, Barranquilla, CF Pachuca, Gamba Osaka ve Real Oviedo'dan oyuncuların yer aldığı bir karma takımdır. Bu kulüpler, Ajax'ın yakın işbirliği içinde olduğu kulüplerdir.

Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle, davet edilen Sharjah FC'den iki oyuncu Future Cup'a gelemeyecek.

Ajax, geçmişte genellikle tek bir ortak kulübü davet etmeyi tercih ediyordu. Amsterdam kulübü, bu yeni konseptin nasıl sonuç vereceğini merak ediyor.

Davet edilen yetenekli oyuncular, Real Madrid, Paris Saint-Germain veya Bayer 04 Leverkusen gibi güçlü rakiplere karşı kendilerini gösterme fırsatı bulacaklar.

Cazorla junior (Real Oviedo) da Paskalya hafta sonu boyunca De Toekomst Spor Kompleksi'nde izlenebilecek isimler arasında yer alıyor. O da bu etkinliği sabırsızlıkla bekliyor. “Buraya babam yüzünden değil, son yıllarda çok sıkı çalıştığım için geldim. Gol atmak ya da birkaç asist yapmak güzel olurdu.”

Henüz çok genç olan Cazorla, 41 yaşında hala LaLiga'da aktif olan babasıyla aynı kulüpte oynuyor. 81 kez milli olan oyuncu, geçmişte Arsenal ve Villarreal gibi takımlarda forma giydi.