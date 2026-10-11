Ajax forveti Tolu, Dolberg formasını göstermesi için kendisine ilham veren büyük ismi açıkladı

Tolu Arokodare, cumartesi günü NEC'ye attığı golün ardından Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı. Uzun boylu forvet, maçın ardından bu fikri kendisine kimin verdiğini açıkladı. Dolberg kısa süre önce ciddi bir diz sakatlığı yaşadı ve aylarca rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kalacak.

Tolu, hava topunda Perr Schuurs'a üstünlük kurdu ve böylece sezonun yedinci golünü kaydetti. Ardından Ajaxlı oyuncu, kalenin arkasından üzerinde 9 numara ve Dolberg yazan bir forma aldı ve daha sonra bu formayı taraftarlara gösterdi.

“Kasper çok tatlı ve iyi bir çocuk. Ayrıca bizim için son derece önemli bir oyuncu. Birden fazla sakat oyuncumuz var ama onun durumu biraz farklı. Hiç kimse antrenmanda ağır bir sakatlık yaşamak istemez. Hele hele milli maç arasındayken”, diye hayıflandı Tolu, ESPN'e konuşurken.

Dolberg için bu nedenle ağır bir darbe oldu; çünkü Ajax'ta yeniden yükselişe geçmiş gibi görünüyordu. “Bunu kimseye dilemezsiniz. Ona moral vermek için benim yolum buydu. Taraftarlara da onların bunu yapması gerektiğini göstermek istedim”, diyen Ajax'ın hücum oyuncusu, bu saygı duruşu fikrinin kendisine ait olmadığını da belirtti.

“Fikir Victor Osimhen'den geldi”, diye açıkladı Tolu, NEC ile 1-1 berabere kalınan maçın kısa süre ardından. “Geçtiğimiz hafta Nijerya Milli Takımı'ndaki zamanımız sırasında bana Dolberg için bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Bunun için ona hâlâ teşekkür etmem gerekiyor.”

Gol, sonunda üç puan için yeterli olmadı ve bu da Tolu'yu hayal kırıklığına uğrattı. “Sinir bozucu bir akşamdı. Sahamızda bu maçı her zaman kazanmamız gerekir. Kazansaydık bundan daha fazla keyif alabilirdim. Ama şimdi ağzımda buruk bir tat kaldı. Gol şu anda önemli değil.”